নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: 2023 সাল থেকে রেল মন্ত্রক 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস' পরীক্ষার জন্য আলাদা পদক্ষেপ করছে ৷ দু'টি ধাপে হবে আইআরএমএসই (Indian Railways Management Services Examination, IRMSE) পরীক্ষা ৷ প্রথমত, প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং পরীক্ষা৷ তারপর লিখিত ও ইন্টারভিউ (UPSC to hold recruitment exam for Railways from 2023 onwards) ৷

শুক্রবার রেলমন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং টেস্টে (Preliminary Screening Test) পাশ করে আইআরএমএসই-র লিখিত পরীক্ষায় বসার আগে যোগ্য প্রার্থীদের সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা দিতে হবে ৷ চারটি পেপারে আইআরএমএস (মেন) পরীক্ষা হবে৷ প্রচলিত বিষয়ে রচনাধর্মী প্রশ্ন থাকবে প্রতিটি সেটে ৷

প্রথমে দু'টি যোগ্যতা নির্ধারণকারী পেপারের প্রতিটির জন্য 300 নম্বর ধার্য করা হবে ৷ পেপার এ- প্রার্থীর পছন্দের যে কোনও ভারতীয় ভাষায় এবং পেপার বি- ইংরেজিতে ৷ এছাড়া বাকি দু'টি পেপারে ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর, প্রতিটি 250 নম্বরের ৷ 100 নম্বরের একটি পার্সোনালিটি টেস্টও হবে ৷ ঐচ্ছিক বিষয়গুলি- (Optional Subjects) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কমার্স ও অ্যাকাউন্টেন্সি৷ এই পরীক্ষাগুলির সিলেবাস সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার (Civil Services Examination, CSE) মতোই হবে ৷

আইআরএমএসই-তে পরীক্ষা দিতে গেলে একজন প্রার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্স অথবা চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে ডিগ্রি ৷ ইউপিএসসি (Union Public Service Commission) মেধার ভিত্তিতে চূড়ান্ত উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ করবে৷ সিএসই এবং আইআরএমএসই-র প্রিলিমিনারি এবং লিখিত পরীক্ষা পাশাপাশি হতে থাকবে, জানিয়েছে মন্ত্রক ৷

সিএসই-র পাশাপাশি আইআরএমএসই-র নোটিস জারি করা হবে ৷ 2023-এর ইউপিএসসির বার্ষিক পরীক্ষার সূচি অনুযায়ী, সিএসই (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষার কথা ঘোষিত হবে 1 ফেব্রুয়ারি ৷ পরীক্ষার তারিখ 28 মে, 2023 ৷