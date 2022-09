শ্রীনগর (জম্মু ও কাশ্মীর), 25 সেপ্টেম্বর: ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে এনকাউন্টারে নিহত দুই জঙ্গি (Two militants killed in Kupwara at LoC) ৷ এমনটাই রবিবার জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ (Jammu and Kashmir Police) ৷ কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার মাচিল এলাকার টেকরি নরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে একটি এনকাউন্টারে দুই জঙ্গিকে মারা হয়েছে (Line of Control in Tekri Nar of Machil Kupwara district) ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, নিহত জঙ্গিদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ তাদের কাছ থেকে একাধিক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ টুইট করে জানিয়েছে, "সেনা ও কুপওয়ারা পুলিশ মাচিল এলাকায় টেকরি নরে এলওসির কাছে দুই সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে । নিহত জঙ্গিদের পরিচয় শনাক্ত করা হচ্ছে । তাদের কাছ থেকে 02 AK-47 রাইফেল, 02 পিস্তল এবং 04 হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে ।"