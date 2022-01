গয়া, 26 জানুয়ারি : রেলওয়ে বোর্ডের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ ৷ প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরে চাকরিপ্রার্থীদের লাগাতার বিক্ষোভ চলছে বিহারে ৷ প্রতিবাদের তৃতীয়দিনে এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকল গয়া রেল স্টেশন ৷ বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ল ভাবুয়া-পটনা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে ৷ বুধবার সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন সকালে গয়া স্টেশনে ভাবুয়া-পটনা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের একটি কামরায় আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ চাকরিপ্রার্থীরা (Bhabua-Patna intercity express set on fire at Gaya station) ৷

চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে গয়া স্টেশনে এদিন রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ চলে পুলিশের ৷ চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্য়াস ছোঁড়ে পুলিশ ৷ গয়ার সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আদিত্য কুমার বলেন, "পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে ৷ ওরা রেলের কামরায় আগুন লাগিয়ে দেয় ৷ আমরা কয়েকজনকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি ৷"

কামরা জ্বালিয়ে দেওয়ার আগে ট্রেন লক্ষ্য করে ইটও ছোঁড়া হয় ৷ চাকরিপ্রার্থীদের ছোঁড়া ইটে রেলের কয়েকটি বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ পরবর্তীতে বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীদের কাছে বিশেষ আবেদনে পুলিশ জানায়, তারা যেন কারও মদতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি না করে ৷ এমনকী সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করে পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ (A committee has been formed by the government to look into the matter) ৷

রেলের নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ, প্রতিবাদে ট্রেনের কামরা জ্বলল বিহারে

2020 ডিসেম্বর থেকে 2021 জুলাই পর্যন্ত সাত দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের নন-টেকনিক্যাল পদে নিয়োগের পরীক্ষা ৷ গত 15 জানুয়ারি সেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ব্যাপক দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে বলে অভিযোগে ৷ আর সেই কারণেই গত কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত বিহারের বিভিন্ন জায়গা ৷