1. West Bengal Weather Update : কেরালায় বর্ষা ঢুকলেও বঙ্গে গরম কাটছে না

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোয় আগামী তিন-চারদিনের মধ্যে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে । বঙ্গে প্রবেশ করতে আরও 7-10 দিন । ফলে কাঙ্খিত বর্ষার জোরালো ইঙ্গিত মিলতেই কিছুটা স্বস্তির হাসি । (Bengal Weather is Ready for Monsoon) ৷

2. Unnatural Death of Model : শহরে ফের উদ্ধার উঠতি মডেলের ঝুলন্ত দেহ, উঠছে অবসাদের তত্ত্ব

গড়ফার পল্লবী দে, নাগেরবাজারের বিদিশা দে মজুমদার, পাটুলির মঞ্জুষা নিয়োগীর পর এবার ফের এক উঠতি মডেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার । কসবায় নিজের বাড়ি থেকে এই সরস্বতী দাস নামে বছর 19-এর এই উঠতি মডেলের দেহ উদ্ধার করে কসবা থানার পুলিশ (Unnatural Death of Model)৷

3. Tourist Death : তাজমহল দেখতে গিয়ে মালদার পর্যটকের মৃত্যু

তাজমহল দেখতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল মালদার এক পর্যটকের (Malda Tourist Died of Heart Attack While Visiting Taj Mahal)। রবিবার তাজমহল কমপ্লেক্সে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় পর্যটককে চিকিৎসার জন্য মাঙ্গলিক হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান ৷

4. Mamata Attacks Centre : একশো দিনের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক মমতার

রবিবার দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রের থেকে প্রায় 96 হাজার কোটি টাকা পাওনা বকেয়া রয়েছে রাজ্যের ৷ একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বাকি 6 হাজার কোটি টাকা (Mamata Banerjee Attacks centre for non payment of dues ) ৷

5. Punjabi Singer Killed : নিরাপত্তা প্রত্যাহার করতেই খুন পঞ্জাবের গায়ক-কংগ্রেস নেতা

গুলিতে খুন হলেন পঞ্জাবের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তথা কংগ্রেস নেতা সিধু মুসওয়ালাকে ৷ মাত্র একদিন আগেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় পঞ্জাবের আপ সরকার (Famous Punjabi singer and Congress Leader Sidhu Musewale killed in firing) ৷

6. CBI Summoned TMC leader : অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ আউশগ্রামের তৃণমূল নেতাকে তলব কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতাকে মেল এবং হোয়াটস অ্যাপে সমন পাঠান সিবিআই'য়ের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট কেপি শর্মা (Ausgram TMC leader Arup Middya summoned by CBI)। সোমবার দুর্গাপুরের এনআইটি গেস্ট হাউসে হাজির হওয়ার জন্য অরূপ মিদ্যাকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷

7. Driver Save Elephant Life : ট্রেনের ব্রেক কষে হাতির প্রাণ বাঁচালেন চালক

রবিবার বামনহাট-শিলিগুড়িগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চালকের জন্য প্রাণে বাঁচল হাতি (Driver Save Elephant Life) ৷

8. Sitalkuchi Suicide : প্রেমিকের সঙ্গে ঝামেলা, ভিডিয়ো কল করে আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী !

কোচবিহারের শীতলকুচিতে প্রেমিকের সঙ্গে ঝামেলা বছর একুশের প্রেমিকার ৷ অভিমানে ভিডিয়ো কল করে আত্মঘাতী হন তরুণী (after misscommunication with boyfriend college student died by suicide) !

9. IPL 2022 Final : কাপ্তানের কামাল ! আত্মপ্রকাশেই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন গুজরাত

আত্মপ্রকাশেই খেতাব ঘরে তুলল গুজরাত ৷ ফাইনালে কার্যত একপেশে খেলে রাজস্থানকে উড়িয়ে দিল নবাগতরা (Gujarat Titans complete dream debut with IPL title) ৷

10. Hardik in IPL : অন্ধকার কাটিয়ে আইপিএল জন্ম দিল দৃঢ়চেতা ও সংযমী হার্দিকের

উশৃঙ্খল, আগ্রাসী হার্দিকের বদলে দৃঢ়চেতা, সংযমী হার্দিকের জন্ম দিয়েছে পঞ্চদশ আইপিএল ৷ রবিবার তারই ক্লাইম্যাক্স দেখল মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ৷ পান্ডিয়ার অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্সে ভর করে আত্মপ্রকাশেই খেতাব ঘরে তুলল গুজরাত (Hardik Pandya emergence like Phoenix) ৷