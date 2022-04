1. Cattle Smuggling Case : গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রতকে বাগে আনতে বিকাশই হাতিয়ার সিবিআই-য়ের

শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে গরুপাচার-কাণ্ডের তদন্তে ইতিমধ্যেই চার সপ্তাহ সময় চেয়েছেন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি । এই অবস্থায় গোয়েন্দাদের অনুমান, গরুপাচার-কাণ্ডে যে সকল তথ্য এবং মিসিং লিঙ্ক রয়েছে, তা জানার জন্য বিকাশ মিশ্রকে হাতিয়ার করা অত্যন্ত প্রয়োজন (CBI to find Anubrata Mandal's connection with Cattle Smuggling Case) ।

2. Indian student shot dead : কানাডায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত ভারতীয় পড়ুয়া

উত্তরপ্রদেশ গাজিয়াবাদের বাসিন্দা কার্তিক বাসুদেব কানাডার সেনেকা কলেজের ছাত্র ৷ সেন্ট জেমসের শেরবর্ন টিটিসি স্টেশনে ঢোকার মুখে তাঁর উপর একাধিক গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী (Indian student shot dead in Canada) ৷

3. Palta Murder : পলতায় বায়ুসেনা কর্মীর স্ত্রীকে গলার নলি কেটে খুন ! গ্রেফতার স্বামী

বায়ুসেনা কর্মীর স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর 24 পরগনার পলতায় (Palta Murder) ৷ নিহতের নাম অঞ্জনা দেবী (35)। শুক্রবার রাতে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে পলতার জওহর কলোনিতে।

4. Delhi Azad Market Fire : দিল্লির আজাদ মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের 20টি ইঞ্জিন

শনিবার ভোরে আগুন লাগে আজাদ মার্কেট অঞ্চলে ৷ আগুন ছড়িয়ে পড়ে একটি বিল্ডিং থেকে তিনটি বিল্ডিংয়ে (Delhi Azad Market Fire) ৷

5. Summer Special Trains : গরমের ছুটিতে 12 জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

ভ্রমন পিপাসুদের জন্য গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালু পূর্ব রেলওয়ের ৷ গরমের ছুটিতে ঘুরতে যেতে 12 জোড়া গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালাতে চলেছে পূর্ব রেল (Eastern Railway to Run 12 Pairs of Trains)৷

6. Asansol By Poll 2022 : বিজেপির প্রচারে আসা নাট্যশিল্পীদের পুলিশি হেনস্থা, অভিযোগ অগ্নিমিত্রার

বিজেপির হয়ে প্রচারে আসা পথনাটিকা শিল্পীদের ঘুম থেকে তুলে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে রেলের গেস্ট হাউসে পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল (Artist Harassment In Asansol) ৷

7. Priyanka on Ukraine Crisis : ইউক্রেনীয় উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়ান, বিশ্বব্যাপী নেতাদের অনুরোধ প্রিয়াঙ্কার

রাশিয়ার তথাকথিত মিলিটারি অপারেশনের জেরে, প্রায় আড়াই মিলিয়ন শিশু ঘরছাড়া হয়েছে ইউক্রেন থেকে ৷ সেই সমস্ত শরনার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবার বিশ্বব্যাপী জননেতাদের অনুরোধ জানালেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Opens up About the Ukraine Crisis)৷

8. Jhalda Congress Councillor Murder : তপন কান্দু খুনে ক্লোজ পুলিশ কর্মীদের সিবিআইয়ের জেরা

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনে পাঁচজন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই (Jhalda Congress Councillor Murder) ৷

9. Asansol By Poll 2022 : বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় আদালত, অগ্নিমিত্রার হয়ে প্রচারে এসে মন্তব্য বিপ্লব দেবের

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে ৷ তাই হাইকোর্টকে এই বিষয়গুলিতে নজর দিতে হচ্ছে ৷ আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে (Asansol By Poll 2022) বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের হয়ে প্রচারে এসে এমনটাই মন্তব্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের (Biplab Deb on Law & Order of West Bengal) ৷

10. Suvendu on Anubrata : "চড়াম চড়াম, গুড় বাতাসার কথা বলা লোক আজ অক্সিজেনে," কটাক্ষ শুভেন্দুর

গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের সিবিআই তলব এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন নন্দীগ্রামে বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu on Anubrata ) ৷ নিজের বিধানসভা এলাকায় বাসন্তী পুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ সেখানে তিনি বলেন, "যিনি এতদিন চড়াম চড়াম, গুড় বাতাসার কথা বলতেন তাঁকে আজ অক্সিজেন নিতে হচ্ছে ৷’’