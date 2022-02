1. IPL Auction 2022 Live : 11.5 কোটি টাকায় পঞ্জাবে লিভিংস্টোন, কলকাতায় রাহানে

বেঙ্গালুরুর হোটেল আইটিসি গার্ডেনিয়ায় শুরু হল দ্বিতীয় দিনের টাটা আইপিএল 2022-এর মেগা নিলাম পর্ব ।

2.West Bengal Weather Update : নো ঝঞ্ঝা, হালকা শীতের হাত ধরে বঙ্গে ঘটবে বসন্তের আগমন

আপাতত আর কোনও ঝঞ্ঝার আশঙ্কা নেই ৷ ধীরে ধীরে বিদায় নেবে শীত ৷ ফুল-ফলের সমারোহে বঙ্গে আসছে বসন্ত ৷ এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের (Bengal Weather Update) ৷ হালকা শীত ও রোদ ঝলমলে আকাশ থাকবে বাংলায়

3.Kiss Day : জিভে জিভ, ঠোঁটে আলতো কামড় ; চুম্বন দিবসে চুমুর রকমফের

‘‘অধরের কানে যেন অধরের ভাষা, দোহার হৃদয় যেন দোহে পান করে ৷’’ প্রেম এবং চুমু, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ৷ অনর্গল ঝগড়া করছে প্রেমিকা, হঠাৎ করেই ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন প্রেমিক ৷ ব্যস, রাগ গলে জল ৷ অবশ্য, চুমু শুধু ভালবাসা বা আবেগই নয়, যৌনতারও অন্যতম হাতিয়ার ৷ আজ চুম্বন দিবসে জেনে নিন আলাদা আলাদা চুমুর বিশেষত্ব আর মেতে উঠুন প্রেমের উদযাপনে...

4.Justice Pushpa Ganediwala Resigns : 'ত্বকের সংস্পর্শ না হলে যৌন হেনস্থা নয়', বিতর্কিত রায় দেওয়া বিচারপতির ইস্তফা

পদত্যাগ করলেন বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি পুষ্পা গানেদিওয়ালা ৷ পকসো আইনে তাঁর বিতর্কিত রায়ের জন্য তিনি বিখ্যাত (Justice Pushpa Ganediwala Resigns) ৷

5.Salman Sings 'Lag ja gale': লগ যা গলে ! গান গেয়ে লতাকে নিয়ে আবেগী সলমন

লতা মঙ্গেশকরের (Salman Khan Sings to Pay Tribute to Lata Mangeshkar) জনপ্রিয় গান 'লগ যা গলে' গেয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন সলমন খান (Salman Khan sings lag ja gale)৷

6.Sujan on Prorogue Tweet : রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলছে, রাজ্যপালের স্বতঃপ্রণোদিত 'প্রোরোগ' সম্পর্কে সুজন

স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন প্রোরোগ করবেন, একে নজিরবিহীন বলে আখ্যা দিলেন প্রবীণ বামনেতা সুজন চক্রবর্তী ৷ তাঁর মতে, ভারতে কখনও এমন হয়নি এবং হওয়ার কথা নয় ৷

7.Illegal Poppy Farming : দামোদরের চরে অবৈধ পোস্ত চাষ ! নষ্ট করল আবগারি দফতর

বেশ কয়েকদিন ধরেই বাঁকুড়া জেলা আবগারি দফতর দামোদরের চরে বেআইনি পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে (Illegal Poppy Cultivation News) ৷ সম্প্রতি ড্রোন ব্যবহার করে দামোদরের চরে বেআইনি পোস্ত চাষের জায়গাগুলি চিহ্নিত করে আবগারি দফতর (Illegal Poppy Cultivation at Damodar) ৷ তারপর দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে স্পিডবোটের সাহায্যে দুর্গাপুরের 38 নম্বর ওয়ার্ডের কাছে দামোদরের চরে প্রায় 70 বিঘা জমির পোস্ত নষ্ট করল বাঁকুড়া জেলা আবগারি দফতর । জানা গিয়েছে, এই পোস্ত গাছগুলির বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা ।

8.Death by Selfie : লাইনে উঠে সেলফি ! ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন দুই যুবক

ওই যুবকরা কাঁসাই নদীর পাড়ে পিকনিক করতে এসেছিল ৷ নদীর উপর পুরনো রেল লাইনের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায় সেলফি তুলতে গিয়ে রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের । আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে (two dead while taking selfie on rail track)।

9.KCR slams Himant : রাহুল গান্ধিকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ! হিমন্তের ইস্তফা চাইলেন কেসিআর

রাহুল গান্ধি সম্পর্কে মন্তব্যে আহত তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর ৷ শনিবার তেলাঙ্গানায় জনসভায় হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও বিজেপিকে তুলোধনা করলেন তিনি (Telangana CM demands sacking of Assam CM) ৷

10. AMC Post Poll Violence : আসানসোলে মহিলা বিজেপি কর্মীকে মারধর, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

ভোট মিটলেও থামেনি হিংসা (AMC Post Poll Violence) ৷ আসানসোল পৌরনিগমের 86নং ওয়ার্ডে বিজেপির মহিলা বুথকর্মীর উপর হামলার অভিযোগ (Lady BJP Worker Beaten in Asansol) ৷ রিয়া নাথ নামে ওই মহিলার মাথায় লোহার রড দিয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷