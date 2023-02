কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: বিমানে খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী । এই প্রজন্মে টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রীর নিশানায় উড়ান সংস্থা এমিরেটস। টইটারে মঙ্গলবার রাতে একটি পোস্ট করে মিমি দাবি করেন, এমিরেটসের বিমানে যাত্রার সময় তাঁকে যে খাবার দেওয়া হয়েছে তাতে চুল ছিল । খাবারের তিনটি ছবি পোস্ট করে বিষয়টি তুলে ধরেছেন যাদবপুরের সাংসদ (TMC MP posted about the incident in her Twitter handle) । তবে ঠিক কোন যাত্রার সময় তাঁর এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে তা উল্লেখ করেনননি তিনি ।

তাঁর আরও দাবি, খাবারে চুল থাকার বিষয়টি জানিয়ে সংস্থাকে ইমেলও পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু তারা কোনও জবাব দেয়নি। ক্ষমাও চায়নি। টুইটারে মিমি লিখেছেন, " আমার মনে হয় এমিরেটস এত বড় হয়ে গিয়েছে যে যাত্রীদের ভালো মন্দের খেয়াল রাখতেই ভুলে গিয়েছে। খাবারে চুল খুঁজে পাওয়া নিশ্চয় কোনও ভালো ব্যাপার নয়। সমস্যার কথা জানিয়ে ইমেলও করেছিলাম । কিন্তু এমিরেটস জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি । ক্ষমাও চায়নি।" পাশপাশি সাংসদ জানান, না-বুঝে খাবারটি খেতেও শুরু করে দেন। পরে বুঝতে পারেন তাতে চুল ছিল । এরপরই ইমেল করে অভিযোগ দায়ের করেন । কিন্তু তাতেও কাজের কাজ হয়নি বলে দাবি সাংসদের ।

সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক ঘটনায় একাধিক উড়ান সংস্থার পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে যাত্রীদের আচরণ নিয়েও । মাঝ আকাশে সহযাত্রীর গায়ে প্রস্রাবের ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়াকে ডিজিসিএ-র জরিমানার মুখে পড়তে হয়েছে। অসমারিক বিমানের এই নিয়ামক সংস্থার দাবি, গোটা বিষয়টি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া। এর আগে স্পাইসজেটের মতো সংস্থার বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানের চলাচলে দেরি থেকে শুরু করে বাতিলের ঘটনাও ঘটেছে। বিমানে খাবারের মান নিয়ে অভিযোগও নতুন নয় । এবার সেই একই অভিযোগে সরব হলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী । তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংস্থা কী পদক্ষেপ নেয় সেটাই এখন দেখার ।

