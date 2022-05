নয়াদিল্লি, 26 মে : যৌনপেশা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল সুপ্রিম কোর্ট । বহুদিন ধরেই যৌনকর্মীরা দাবি করছিলেন, বাকি পাঁচটা পেশার মতো যৌনকর্মকেও সমমর্যাদা দেওয়া হোক ৷ বৃহস্পতিবার সেই সিদ্ধান্তের কথাই জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই কাজে পুলিশ অকারণে হস্তক্ষেপ করতে পারে না (The Supreme Court has ruled that sex workers must be treated with dignity) ৷

পতিতাবৃত্তি অন্য পেশার মতোই একটি পেশা ৷ যৌনকর্মীরা দেশের আইনের অধীনে সমমর্যাদা ও সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী । বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বাধীন 3 বিচারপতির বেঞ্চ এদিন ছ’টি নির্দেশিকা জারি করেছে । নির্দেশিকায় বেঞ্চ জানিয়েছে, ‘‘যৌনকর্মীরাও আইনের চোখে সমান সুরক্ষার এবং মর্যাদার অধিকারী । একজন যৌনকর্মী প্রাপ্তবয়স্ক এবং তিনি সম্মতি সাপেক্ষেই সেই কাজ করছেন ৷ এই ক্ষেত্রে পুলিশও অকারণে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদ দেশের প্রত্যেক নাগরিককে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার দেয় ।’’

আরও পড়ুন : যৌনকর্মীকে মারধর পুলিশ অফিসারের, ভাইরাল ভিডিয়ো

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, যৌনপল্লিতে পুলিশি অভিযানের সময় যৌনকর্মীদের গ্রেফতার, হেনস্থা করা যাবে না । কারণ যৌনকর্ম বেআইনি নয় ৷ একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, যৌনপল্লি চালান বেআইনি । একজন যৌনকর্মীর সন্তানকেও মা'র থেকে আলাদা রাখা যাবে না ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যদি কোনও নাবালককে যৌনকর্মীদের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়, তবে শিশুটি পাচার হয়েছিল বলে ভেবে নেওয়াও ঠিক নয় ।

এই নির্দেশিকার বিষয়ে কেন্দ্রের মতামতও জানতে চেয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত । 27 জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি । সেদিনই কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ শুনবে সুপ্রিম কোর্ট ।