নিউদিল্লি, 7 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের আগে দিল্লির জামিয়া নগর থানার বাটলা হাউস এলাকা থেকে শনিবার রাতে জঙ্গি সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। সূত্রের খবর, আইএসআইএস (Islamic State of Iraq and Syria)-এর অনলাইন প্রচার চালানোর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (National Investigation Agency) টিম । ধৃতের নাম মহসিন (ISIS member captured from Batla House) ।

তথ্য অনুসারে, এনআইএ দল অভিযুক্ত সম্পর্কে আগেই তথ্য পেয়েছিল যে মহসিন সোশাল মিডিয়ায় আইএসআইএসের প্রচার চালাচ্ছে ৷ এরপরই শনিবার সন্ধ্যায় এনআইএ দল জামিয়া নগরের বাটলা হাউস এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন মহসিনকে গ্রেফতার করে ৷

অভিযুক্ত বাটলা হাউস এলাকার জোগাবাইয়ে এক্সটেনশনে থাকতেন । এনআইএ 25 জুন আইপিসির 153A এবং 153B ধারা এবং UA (P) আইনের 18, 18B, 38, 39 এবং 40 ধারার অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছিল ।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ধৃত মহসিন নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন আইএসআইএসের একজন সক্রিয় সদস্য । উল্লেখ্য, আসন্ন স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । স্বাধীনতা দিবসের আগে সন্দেহভাজন এই জঙ্গিকে গ্রেফতার করাকে নিরাপত্তা সংস্থার বড় সাফল্য হিসেবে মনে করা হচ্ছে ।