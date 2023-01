নয়াদিল্লি, 10 জানুয়ারি: ডুবে যাচ্ছে জোশীমঠ ৷ এ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল সর্বোচ্চ আদালত ৷ দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এভাবে সুপ্রিম কোর্টে আসতে পারে না, অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত (Bench Headed by Chief Jusitce of india DY Chandrachud declined urgent hearing over Joshimath subsidence) ৷

দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নেতৃত্ব বিচারপতি পিএস নরসিমহার বেঞ্চ জানায়, 16 জানুয়ারি এর শুনানি হওয়ার কথা আছে ৷ তাঁরা বলেন, "দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এভাবে আদালতে আসা যায় কী করে ? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি প্রতিষ্ঠান আছে ৷ তারা এবিষয়ে কাজ করছে ৷" জোশীমঠ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে মামলা শোনার আবেদন নিয়ে হাজির হন এক মামলাকারী ৷ আদালতে তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ এমন অসন্তোষ প্রকাশ করে ৷

সোমবার সকালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীকে জানান, মঙ্গলবার সকালে জোশীমঠ নিয়ে আবেদনের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ যাতে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে দ্রুত জোশীমঠের বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ এবং জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷ তারা ভূমিধসের ভয়ে প্রাণ হাতে করে বাস করছে ৷

এই মামলাটি দায়ের করেছেন ধর্মগুরু স্বামী অভিমুক্তেশ্বানন্দ সরস্বতী ৷ জোশীমঠে বাড়ির দেওয়ালে, রাস্তায় ফাটল ধরা, এলাকা ডুবে যাওয়া, জমি ফেটে যাওয়া- সব মিলিয়ে একে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানান তিনি ৷ পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষকে (National Disaster Management Authority) জোশীমঠের বাসিন্দাদের সাহায্য করার নির্দেশ দিক দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ বাড়ির দেওয়ালে ফাটল দেখা দেওয়ায় বহু পরিবারকে ইতিমধ্যে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

আবেদনে জানানো হয়েছে, উন্নয়নের নামে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ ধর্মীয় পবিত্র শহরটি আজ অবলুপ্তির পথে ৷ এতে ভারতের সংবিধানের (Indian Constitution) 21, 25 এবং 26 নম্বর ধারার আওতায় জোশীমঠের মানুষের এবং তাঁর আশ্রমের বাসিন্দাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ৷

কেন্দ্রীয় ও উত্তরাখণ্ড সরকারের বিশাল শিল্পায়ন, শহরায়নের উদ্যোগর সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের ফলে জোশীমঠের পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুই সরকারের এধরনের কাজকর্ম এখুনি বন্ধ করা দরকার, আবেদনে জানিয়েছেন স্বামী অভিমুক্তেশ্বানন্দ সরস্বতী ৷ কিন্তু তা খারিজ হয়ে গেল ।

