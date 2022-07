নয়াদিল্লি, 16 জুন: গুজরাত দাঙ্গার তদন্ত ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজার সৃষ্টি হল ৷ 2002 সালের এই দাঙ্গার তদন্তে থাকা বিশেষ তদন্তকারী দল নিজেদের সাম্প্রতিকতম পর্যবেক্ষণে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলকে কাঠগড়ায় তুলেছে ৷ তদন্তকারী দলের দাবি, গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন সোনিয়া গান্ধির এই প্রাক্তন রাজনৈতিক সচিব (SIT said Ahmed Patel was the part of larger conspiracy) ৷ গুজরাতে সরকার ফেলে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য ৷ এ ব্যাপারে সমাজকর্মী তিস্তা সেতলওয়াড়কেও নাকি কাজে লাগিয়ে ছিলেন ৷ শুধু তাই নয় তিস্তা, শ্রীকুমার থেকে শুরু করে সঞ্জীব ভাটের মতো কয়েকজনকে আহমেদ প্য়াটেল টাকাও দিয়েছেন বলে দাবি সিটের ৷

এই খবর প্রকাশ্য়ে আসতেই বিজেপিকে নিশানা করেছে কংগ্রেস ৷ দলের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, "রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রয়াত নেতাও ছাড় পাচ্ছেন না !" পাশাপাশি তিনি জানান, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আহমেদ প্যাটেলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খারিজ করছে ৷

তিস্তা সেতলওয়াড় এখনও জেলে রয়েছেন ৷ তাঁর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছে এই বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ আদালতে জমা দেওয়ায় হলফনামাতেই তারা আহমেদ প্যাটেলের বিরুদ্ধে এই বিস্ফোরক অভিযোগটি এনেছে ৷ হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, প্রয়াত কংগ্রেস নেতার সঙ্গে তিস্তাও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ এই প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস ৷

জয়রাম বলেন, "গুজরাত দাঙ্গার সমস্ত অভিযোগ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে চান প্রধানমন্ত্রী ৷ এর জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনেই নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র ৷ আহমেদ প্য়াটেলকে অভিযুক্ত করাও তারই অংশ ৷ দাঙ্গার সময় মোদি নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেননি বলেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে তাঁকে রাজধর্ম পালনের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল ৷" সিটের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে রমেশ বলেন, " রাজনৈতিক প্রভুরা যা বলছে সেভাবেই কাজ করছে সিট ৷ আমাদের মনে আছে এর আগে যিনি সিটের দায়িত্বে ছিলেন তাঁকে কীভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছিল ৷ তাঁর একটাই কারণ তিনি মোদিকে ক্লিনচিট দিয়েছিলেন ৷" রমেশের আরও অভিযোগ, প্রয়াত নেতাকে অভিযুক্ত করার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কার্যত কৌশল হিসেবেই ব্যবহার করছেন ৷ তাঁর কথায়, "আহমেদ প্য়াটেলকে অভিযুক্ত করাটা এই কৌশলের আরও একটি নমুনা ৷ প্রয়াত নেতা নিজের সমর্থনে কোনও কথা বলতে পারবেন না বলে তাঁকে অভিযুক্ত করা খুব সোজা ৷