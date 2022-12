অমরাবতী, 28 ডিসেম্বর: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর (Chandrababu Naidu) রোড শো ঘিরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী রইল অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর ৷ কান্দুকুরে (Kandukur) এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো'য়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল এক মহিলা-সহ কমপক্ষে আট জনের (Several died after stampede at Chandrababu Naidus roadshow in AP) ৷ আহত আরও অনেকে ৷

কান্দুকুরে এদিন তেলেগু দেশম পার্টি প্রধান তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সভা ঘিরে ব্যাপক জমায়েত হয় ৷ সভার আগে আয়োজিত হয় একটি রোড শো ৷ সেই রোড শো'য়ে চন্দ্রবাবু নাইডুর কনভয় কান্দুকুরে পৌঁছতেই হুড়োহুড়ি লেগে যায় সেখানে ৷ শেষ পর্যন্ত চন্দ্রবাবুকে একঝলক দেখতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয় আটজনকে ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, বিরোধী নেতার কনভয় ঘটনাস্থল অতিক্রম করতেই উদ্দীপনার বাঁধ ভাঙে ৷ ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য খুঁড়ে রাখা একটি খালে পড়ে মৃত্যু হয় আটজনের (At least 8 died and many injured after falling into a drainage canal) ৷

আট জনের প্রাণ হারানোর পাশাপাশি কমপক্ষে 6 জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তাদের মধ্যে অনেকে আবার আশঙ্কাজনক ৷ মৃত্যু সংখ্যা বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷ মর্মান্তিক ঘটনার পর কান্দুকুরে এদিনের সভা বাতিল করেন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ হাসপাতালে আহতদের দেখতে ছুটে যান তিনি ৷ মৃতদের পরিবারপিছু 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন তিনি ৷ অন্যদিকে আহতদের সর্বোচ্চ স্তরে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন টিডিএম প্রধান ৷