কাটিহার, 10 মার্চ: মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল বিহারের কাটিহার । পারিবারিক বিবাদের কারণে অ্যাসিড ছুড়লেন এক ব্যক্তি । সেই অ্যাসিডে পুড়ে গেল তিন শিশু-সহ অন্তত সাতজন । কাটিহারের এই ঘটনায় শিউড়ে উঠছে দেশ (Seven including three children, injured in acid attack) ।

ঠিক কী হয়েছিল ?

অভিযুক্তের নাম লালু শাহ । জানা গিয়েছে, তার বোন ও শ্যালকের সঙ্গে পারিবারিক কিছু বিষয়ে সে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে । বাদানুবাদ বাড়তে শুরু করায় মাথা ঠিক রাখতে পারেনি লালু । রাগে ফেটে পড়ে সে । রাগ সামলাতে না-পেরে বোন ও শ্যালকের দিকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে । তাতেই আহত হন বাকিরা । ওই অ্যাসিড আশেপাশের শিশু-সহ বাকিদের গায়ে পড়ায় তারা পুড়ে যান (Many injured in acid attack in Katihar )।

ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে ?

ঘটনাটি কুরসেলা থানার অন্তর্গত সামেলি ঠাকুরবাড়ি টোলার 16 নম্বর ওয়ার্ডে ঘটেছে । অভিযুক্তের আত্মীয়রা জানিয়েছেন, লালু মদ্যপ অবস্থায় ছিল । পারিবারিক একটি বিষয় নিয়ে তাঁর বোন ও শ্যালকের সাথে ঝগড়া শুরু হয় । হঠাতই ঘরের ভিতর গিয়ে অ্যাসিডের বোতল তুলে ছুঁড়ে মারে সে । তাতে তার মা ও পরিবারের কয়েকজন সদস্য দগ্ধ হয়েছেন । এছাড়া আশেপাশের বেশ কয়েকজন প্রতিবেশীও সেখানে জড়ো হয়েছিল । যাদের মধ্যে তিন শিশু পুড়ে আহত হয় ।

আহত শিশুদের অভিভাবকরা জানান, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল । ছেলেমেয়েরা হৈচৈ শুনে বাড়িতে জড়ো হয়েছিল । কোনও সতর্কবার্তা না-দিয়েই, লালু সেখানে জড়ো হওয়া পরিবারের সদস্যদের এবং শিশুদের উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে । স্থানীয় বাসিন্দা চামেলি দেবী বলেন, "আমারর ছেলেও এই ঘটনায় আহত হয়েছে । ওর চিকিৎসা চলছে ।" পুলিশ জানিয়েছে, তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে । কুরসেলা থানার প্রধান রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, আহতদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

