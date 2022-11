নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: শিবলিঙ্গকে রক্ষা করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ শুক্রবার দেশের নতুন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি পিএস নরসিমহার গঠিত বেঞ্চ জানায়, জ্ঞানব্যাপী মসজিদে 'শিবলিঙ্গ' থাকা জায়গাটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল থাকবে ৷ পরবর্তী নির্দেশ না-পাওয়া পর্যন্ত আজকের রায় মেনে চলতে হবে দু'পক্ষকেই ৷ জ্ঞানব্যাপী মসজিদ বিতর্ক সম্পর্কিত সব মামলাগুলির একত্রীকরণ করা নিয়ে হিন্দু পক্ষ বারাণসীর জেলা দায়রা আদালতে আবেদন জানাতে পারে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের (SC extends till further order protection of 'Shivling' area at Gyanvapi mosque complex) ৷

এর আগে 17 মে সর্বোচ্চ আদালত বারাণসীর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়, জ্ঞানব্যাপী-শৃঙ্গার গৌরি চত্বরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া 'শিবলিঙ্গ'কে সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ৷

বিস্তারিত আসছে...