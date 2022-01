নয়াদিল্লি, 29 জানুয়ারি : নির্বাচনের আগে সবকিছু করতে পারে বিজেপি ৷ এমনই অভিযোগ করলেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav Attacks BJP) ৷ শুক্রবার দিল্লিতে তাঁর হেলিকপ্টার দীর্ঘক্ষণ উড়তে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই প্রসঙ্গেই বিজেপি সম্পর্কে অখিলেশ এমন অভিযোগ করেছেন ৷

তাঁর অভিযোগ, শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে তাঁর একটি সাংবাদিক বৈঠক ছিল ৷ সেখানে যাওয়া আটকাতে বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর হেলিকপ্টার আটকে দেয় (samajwadi party chief akhilesh yadav attacks bjp on chopper delay) ৷ এই বিষয়টি নিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন (Akhilesh demands Election Commission to take cognizance) ৷

তাঁর অভিযোগ, তাঁর আগে দিল্লির ওই বিমানবন্দর থেকে কোনও এক বিজেপি নেতার বিমান উড়ে যায় ৷ সেই কারণে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় ৷ তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন ওই বিজেপি নেতাকে অপেক্ষা করানো হল না ?

তবে তাঁর বিশ্বাস, এসব করে বিজেপি রেহাই পাবে না ৷ বরং উত্তরপ্রদেশের মানুষ নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে এর জবাব দেবেন ৷ একই সঙ্গে তিনি বিজেপিকে আক্রমণও করেছেন ৷ তাঁর দাবি, 2017-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সবই ‘জুমলা’য় পরিবর্তিত হয়েছে ৷

মুজফ্ফরনগরে শুক্রবার যে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি ৷ সেই সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় লোকদলের জয়ন্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানে সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় এলে কী কী করবে, সেই বিষয়েও জানান অখিলেশ ৷

উত্তরপ্রদেশে এবার সাত দফায় বিধানসভার নির্বাচন (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) ৷ প্রথম দফা আগামী 10 ফেব্রুয়ারি ৷ শেষ দফার ভোট আগামী 7 মার্চ ৷ ফলাফল প্রকাশিত হবে আগামী 10 মার্চ ৷ ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যে ভোটের ফলাফল কী হয়, সেই দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ ৷

