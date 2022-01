জয়পুর, 13 জানুয়ারি : ফের নাবালিকার উপর চরম নৃশংসতা ৷ এবার ঘটনাস্থল রাজস্থান ৷ আলওয়ারে (Minor girl raped in Alwar) 16 বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণের পর তার গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ধারালো অস্ত্র (sharp objects inserted into her private parts)৷ তাকে ওভারব্রিজের উপর থেকে ছুড়ে ফেলা হল রাস্তায় ৷ অভিযুক্তরা এখনও পর্যন্ত অধরা ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ (CCTV in Alwar rape case)৷

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে তিজারা ফ্লাইওভার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বিশেষ ভাবে সক্ষম মেয়েটিকে (Alwar Dumb Deaf Girl Case) ৷ মঙ্গলবার তাকে আলওয়ারের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ দীর্ঘক্ষণের অস্ত্রোপচারের পর তার শরীর থেকে বের করা হয়েছে সেই অস্ত্র ৷ এখন সে বিপন্মুক্ত ৷ তবে তার শরীরের ভেতর নানা অঙ্গে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে ৷ কিশোরীকে রাখা হয়েছে আইসিইউ-তে ৷