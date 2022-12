নয়াদিল্লি, 21 ডিসেম্বর: 'ভারত জোড়ো যাত্রা'-র ভিড় দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে মোদি সরকার । এমনটা দাবি, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের ৷ আজই রাজস্থান থেকে হরিয়ানায় প্রবেশ করেছে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা ৷ "হয় কোভিডের নিয়ম মেনে চলুন, নতুবা ভারত জোড়ো যাত্রা বন্ধ করুন", গতকাল রাজস্থানে শেষ যাত্রার দিনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতকে ৷ রাহুলকে তিনি জানান, তাঁর নেতৃত্বে এই মহামিছিলে কোভিড প্রোটোকল (Covid Protocols) বিধি লাগু করতে হবে ৷ আর তা সম্ভব না-হলে দেশের এবং জাতীয় স্বার্থে এই যাত্রাকে থামাতে হবে (Rajasthan CM Ashok Gehlot slams BJP and Modi Government over Union Health Minister Mansukh Mandaviya Letter to Rahul Gandhi) ৷

কোভিড বিধি নয়, এই চিঠির আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, মনে করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী গেহলত ৷ কারণ ভারত জোড়ো যাত্রায় বিপুল সাড়া মিলেছে, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই ৷ রাজস্থানেই রাহুল গান্ধির পাশে হাঁটতে দেখা গিয়েছে দেশের প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর রঘুরাম রাজনকে ৷ তাই এই মহামিছিল দেশের সর্বশ্রেণির মানুষের মনে আলোড়ন তুলেছে, তা বলাই যায় ৷ আর এতেই গা জ্বলছে বিজেপির, অভিযোগ তুলে অশোক গেহলত টুইট করেন, "21 ডিসেম্বর সকালে রাজস্থানে ভারত জোড়ো যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ এতে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে ৷ আর তা দেখে বিজেপি এবং মোদি সরকার এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 20 ডিসেম্বর রাহুল গান্ধিকে রাজস্থানে কোভিড প্রোটোকল মেনে চলার জন্য চিঠি লিখেছেন ৷"

7 সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা ৷ তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ হয়ে 4 ডিসেম্বর রাজস্থানে প্রবেশ করে ভারত জোড়ো যাত্রা ৷ আজ 21 ডিসেম্বর সেখান থেকে হরিয়ানায় ঢুকেছে এই যাত্রা ৷ এর মধ্যে 16 ডিসেম্বর 100তম দিন পেরিয়েছে যাত্রার ৷

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বহু মানুষ রাহুল গান্ধির সঙ্গে পা মিলিয়েছেন এই যাত্রায় ৷ আর তা দেখে ভারত জোড়ো যাত্রায় কোভিড সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন 3 জন বিজেপি সাংসদ- পিপি চৌধুরী, নিহাল চন্দ এবং দেবজি প্যাটেল ৷ 20 ডিসেম্বরের এই চিঠিতে গেরুয়া শিবিরের তিন সাংসদ জানিয়েছেন, এই যাত্রা থেকে করোনার সংক্রমণ বাড়তে পারে (risk of Covid spread) ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই যাত্রায় হাঁটতে রাজস্থানে আসছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ তাঁদের দাবি, যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে এমন লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে ৷ তাঁরা এর সমর্থনে হিমাচলপ্রদেশের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর (Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনিও 16 ডিসেম্বর, 100তম দিনে রাজস্থানে রাহুল গান্ধির সঙ্গে হেঁটেছিলেন ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিজেপি সাংসদদের স্বাক্ষর করা চিঠিটি রাহুল গান্ধিকে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন ৷

বিরোধী শিবিরকে এই চিঠি পাঠানোর মানে গেরুয়া শিবির এবার কংগ্রেসের শক্তিকে ভয় পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলত ৷ তিনি আরেকটি টুইট করেন, "এতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ভারত জোড়ো যাত্রায় মানুষের সমর্থন ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ আর তাতে বিঘ্ন ঘটানোই মোদি সরকারের উদ্দেশ্য ৷ তাই 20 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য রাজস্থানে রাহুল গান্ধিকে কোভিড প্রোটোকল মেনে চলার কথা জানিয়েছেন ৷" তিনি উল্লেখ করেন, দু'দিন আগে (18 ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিশাল জনসভা করেন ৷ সেখানেও মানুষের তিল ধারণের জায়গা ছিল না ৷ অশোক গেহলট মনে করিয়ে দেন, আগরতলায় মোদির জনসভায় কোভিড প্রোটোকল মানা হয়নি ৷ এমনকী কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সব বিধিনিষেধ উড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন, ব়্যালি করেছেন ৷ প্রসঙ্গত, সে সময় বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কাল ছিল ৷

গান্ধি পরিবারের অনুগত বলে পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত ৷ যদিও কংগ্রেস সুপ্রিমোর শত অনুরোধেও কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচনে অংশ নেননি তিনি ৷ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যদি এই চিঠি রাজনৈতিক কারণে না পাঠিয়ে যথোপযুক্ত কারণে পাঠাতেন, তাহলে এই চিঠিটি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো উচিত ছিল ৷"

