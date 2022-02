ম্যাংলৌর (হরিদ্বার), 10 ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা কেন শুনতে হবে, প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi Ask Why should I listen to PM Modi) ৷ উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বৃহস্পতিবার এই কথা বলেন তিনি (Rahul Gandhi rally in Haridwar Manglaur) ৷ তাঁর বক্তব্য, ‘‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমি নাকি কথা শুনি না ৷ আমি কেন তাঁর কথা শুনব ৷’’

এদিন উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে ম্যাংলৌর বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী (Uttarakhand Assembly Election 2022) প্রচার করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ৷ সেখান থেকেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর (Prime Minister Narendra Modi) সমালোচনায় সরব হন ৷ তাঁর দাবি, ‘‘ইডি ও সিবিআই দিয়ে চাপ দেওয়ার কৌশল আমার উপর কাজ করে না ৷ তাছাড়া আমি কারও কথা শুনি না ৷ আমি চাপের কাছে নতিস্বীকারও করি না ৷’’

তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভাবভঙ্গিকে উদ্ধত বলেও অভিযোগ করেন ৷ সেই উদ্ধত ভাবভঙ্গি দেখে তাঁর হাসি পায় বলে জানিয়েছেন রাহুল ৷ একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘আমি কখনওই তাঁর (মোদির) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও সিবিআই দিয়ে চাপ দেওয়ার কৌশলের কাছে নতিস্বীকার করব না ৷’’

এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘জিএসটি বলবৎ করার ফলে কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের ক্ষতি হয়েছে ৷ জিএসটি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ জিএসটির ফলে কালো টাকা সাদা হয়ে গিয়েছে ৷ তা বিজেপির কাছে চলে গিয়েছে ৷’’ তাঁর দাবি, করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার দাবি করেন যে, কংগ্রেস যে সময় দেশ শাসন করেছে, সেই সময় কিছুই হয়নি ৷ রাহুলের প্রশ্ন, তাদের দেশের মানুষের জন্য যে যে কাজ করা হয়েছে, সেগুলি কি ম্যাজিকের মাধ্যমে হয়েছে ৷

উত্তরাখণ্ডে 2017 সালে বিজেপির কাছে হারতে হয় কংগ্রেসকে ৷ এবার তারা ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া ৷ অন্যদিকে বিজেপি তরফে তাদের গত পাঁচ বছরের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে ভোটের প্রচার করা হচ্ছে ৷ কিন্তু রাহুলের (Congress MP Rahul Gandhi) অভিযোগ, উত্তরাখণ্ডে বেকারত্বের সমস্যা চরমে উঠেছে ৷

আরও পড়ুন : Priyanka Gandhi slams PM Modi: লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের দায় ঝেড়ে ফেলেছিলেন মোদি, পাল্টা আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার