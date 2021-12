নয়াদিল্লি, 28 ডিসেম্বর : চিকিৎসকদের প্রতিবাদ মিছিল আটকাল পুলিশ ৷ স্নাতকোত্তর স্তরে নিট কাউন্সেলিংয়ে (PG NEET counselling) দেরি করা হচ্ছে ৷ এই অভিযোগে সোমবার বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল করে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ বিকেলের দিকে তাঁদের মাঝপথে আইটিওর কাছে আটকায় পুলিশ ৷ হাজারেরও বেশি চিকিৎসকদের আটকানো হয়েছে বলে দাবি করেছে চিকিৎসক সংগঠন ৷ তাই এবার চিকিৎসা পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হুমকি দিল আবাসিক চিকিৎসক সংগঠন (Protesting resident doctors have called for a total shutdown of medical services in Delhi hospitals after the police action against them on Monday afternoon) ৷ এই ঘটনার নিন্দা করে টুইট করেছে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷

এই দিনটিকে 'কালো দিন' (black day) হিসেবে উল্লেখ করেন চিকিৎসক সংগঠন 'ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টরস' অ্যাসোসিয়েশন' (Federation of Resident Doctors' Association, FORDA) ৷ সংগঠনের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আজ থেকে স্বাস্থ্যপরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে ৷ আমরা এই জঘন্য ঘটনাকে ধিক্কার জানাচ্ছি ৷ এফওআরডিএ-র প্রতিনিধি এবং আবাসিক চিকিৎসকদের এখুনি ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ৷

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, তথাকথিত 'করোনা যোদ্ধা' আবাসিক চিকিৎসকেরা 2021-এর নিট পিজি কাউন্সেলিং দ্রুত সম্পন্ন জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল ৷ তাদের নৃশংসভাবে ধাক্কা মেরে, টেনে হিঁচড়ে আটকেছে পুলিশ ৷ দেশের চিকিৎসক সংগঠন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে ৷ আমরা রাজ্যের সব আরডিএ-কে এই বিক্ষোভে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি ! এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সবাই একসঙ্গে লড়ছি ৷"

আরও পড়ুন : Doctors Strike at Medical College : চিকিৎসককে থাপ্পড়, প্রতিবাদে 9 ঘণ্টা কর্মবিরতি মেডিক্যালে

আরএমএল হাসপাতাল আরডিএ ভাইস প্রেসিডেন্ট (RML Hospital RDA Vice President) ডাঃ অজয় কুমার (Dr Ajay Kumar) জানান, দিল্লি পুলিশ হাজারেরও বেশি পুলিশকে আটক করেছে ৷ এই বর্বরোচিত আচরণের জন্য ক্ষমা দাবি করেন তিনি ৷

ইতিমধ্যে, প্রতিবাদী চিকিৎসকেরা সন্ধের দিকে সফদরজঙ্গ হাসপাতালে (Safdarjung Hospital) জড়ো হন ৷ তাঁরা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী (Union Health Minister) মনসুখ মাণ্ডব্যর (Mansukh Mandaviya) বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন ৷ যদিও পুলিশ তাঁদের মাঝপথে বাধা দেয় এবং সরোজিনী নগর পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় ৷

আরএমএল হাসপাতালের আরডিএ সাধারণ সম্পাদক (RML Hospital RDA General Secretary) ডাঃ সুরবেশ পাণ্ডে (Dr Survesh Pandey) জানান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে সরোজিনী নগর পুলিশ স্টেশনে (Sarojini Nagar Police Station) তাঁদের আটক করে পুলিশ ৷ পরে গভীর রাতে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ মঙ্গলবার মধ্যরাতে চিকিৎসকেরা একটি বৈঠক করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা করেছেন ৷