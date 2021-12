রাঁচি, 10 ডিসেম্বর : গণপিটুনি রুখতে বিল আনছে ঝাড়খণ্ড সরকার (Jharkhand government to introduce Prevention of Lynching Bill) ৷ সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, 'প্রিভেনশন অফ লিঞ্চিং বিল'-এর (Prevention of Lynching Bill in Jharkhand) খসড়া তৈরির কাজ চলছে এবং রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেই তা পেশ করা হবে (Prevention of Lynching Bill in Jharkhand to be introduced soon) ৷

ঝাড়খণ্ডের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মন্ত্রী হাফিজুল হাসান বলেন, "এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য ৷ আইন প্রণয়নের কাজ চলছে ৷ ভবিষ্যতে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা বন্ধ করতে এবং যারা এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করে, তাদের ভয় দেখিয়ে এধরনের কাজ থেকে বিরত রাখতে এই আইন আনা হবে ৷" আগের সরকারের সময়ে মানুষের মধ্যে ভয় খুব কম ছিল, জানালেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মন্ত্রী ৷ তিনি আশাবাদী এই আইন কার্যকর হলে গণপিটুনির ঘটনা কমবে ৷

এই আইনের সাজার দিকটা ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী জানান, গণপিটুনির ঘটনায় কোনও ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতম পদক্ষেপ করা হবে ৷ এমনকি অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হতে পারে ৷ এই ধরনের অপরাধমূলক কাজের ফলে কেউ মারা গেলে ন্যূনতম 10 লাখ টাকা জরিমানা করা হতে পারে অভিযুক্তকে ৷ বিলে সেই ব্যবস্থা করা থাকবে ৷

বিগত কয়েক বছরে জাতপাতের ভিন্নতার জন্য রাজ্যে গণপিটুনির ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজস্থান বিধানসভায় ইতিমধ্যে এই ধরনের বিল পাশ হয়ে গিয়েছে ৷ দেশে ঝাড়খণ্ড এনিয়ে তৃতীয় রাজ্য ৷

