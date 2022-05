পটনা, 5 মে : নতুন রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে মুখ না খুললেও, বিহারের রাজনীতির ময়দানে নামতে তিনি যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন, তা বুঝিয়ে দিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ৷ বৃহস্পতিবার পটনায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন পিকে ৷ জানিয়েছেন, আগামী 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীর দিন থেকে তিনি বিহারে পদযাত্রা শুরু করবেন (Prashant Kishor would embark on the Padyatra from Oct 2 in Bihar) ৷ পশ্চিম চম্পারণের গান্ধি আশ্রম থেকে শুরু হবে পিকে‘র এই বিহার যাত্রা ৷

প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছেন, এই পদযাত্রার মাধ্যমে তিনি রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছতে চান ৷ তাঁর কথায়, "আগামী তিন-চার মাস আমি বিহারের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে দেখা করব, যাঁরা 'জন সূর্য' (ভাল প্রশাসন)-এর স্বপ্ন সত্যি করতে সাহায্য করবেন ৷ আমি আগামী 2 অক্টোবর থেকে পদযাত্রা শুরু করব, বিহারজুড়ে এই পদযাত্রা করে মানুষের কাছে পৌঁছব ৷ " বিহার প্রসঙ্গে পিকে বলেছেন, "বিহার বর্তমানে দেশের সবথেকে গরিব ও পিছিয়ে পড়া রাজ্য ৷ লালুপ্রসাদ যাদব এবং নীতীশ কুমারের 30 বছরের রাজত্বের পরেও বিহার পিছিয়ে রয়েছে ৷ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক দিয়ে পিছনের সারিতে আছে এই রাজ্য ৷ বিহারকে যদি প্রথম দিকে উঠে আসতে হয় তাহলে নতুন চিন্তা ও নতুন প্রচেষ্টার প্রয়োজন ৷"

আরও পড়ুন : হায়দরাবাদে অনারকিলিং, প্রকাশ্য রাস্তায় বোনের স্বামীকে নৃশংস খুন যুবকের

কংগ্রেস প্রসঙ্গেও এদিন ফের মুখ খুলেছেন পিকে ৷ বলেছেন, "তারা ভবিষ্যতে কী ভাবে কাজ করতে চায় তা ঠিক করতে হবে কংগ্রেসকে ৷ আমি তা ঠিক করব না ৷ কংগ্রেস তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ কংগ্রেসের কোনও প্রশান্ত কিশোরের প্রয়োজন নেই, ওই দলে আরও যোগ্য নেতা রয়েছেন ৷ তাঁরা জানেন তাঁদের কী করতে হবে ৷"