হায়দরাবাদ, 30 এপ্রিল : সম্প্রতি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসে যোগদানের প্রস্তাব ৷ ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের এই সিদ্ধান্তের পর রাজনৈতিক মহলে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী মঞ্চের ভবিষ্যৎ নিয়ে ৷ 2024 লোকসভা ভোটে বিজেপিকে দিল্লির মসনদ থেকে সরাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই দানা বাঁধবে বিরোধী জোট নাকি তৈরি হবে তৃতীয় বিকল্প, চলছে আলোচনা ৷ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঠিক কী আলোচনা হয়েছিল তা নিয়েও উৎসাহ রয়েছে অনেকের ৷

এই প্রসঙ্গে এবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor On Congress) ৷ বিবিসি'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেসকে তিনি 600 স্লাইডের যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন তা নরেন্দ্র মোদিকে হারানোর বিষয়ে ছিল না ৷ বরং কংগ্রেস কী করে সারা দেশে জিততে পারে তা নিয়ে (Presentation to Congress was not about how to defeat Modi but to win India said Prashant Kishor)৷ পিকে'র কথায়, "এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক রয়েছে ৷ প্রেজেন্টেশনে মোদিকে হারানো বা নির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে কংগ্রেসের জেতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি ৷ কংগ্রেস কীভাবে তাদের হারানো গৌরব পুনরূদ্ধার করতে পারে সেই বিষয়ে বলা হয়েছিল ৷ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস যাতে ফের শক্তিশালী হয়ে উঠে আসতে পারে তা নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ৷ একটা বা দুটো নির্বাচনে জেতার বিষয় নয় ৷ "

অন্য এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশে তৃতীয় বিকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও মুখ খুলেছেন পিকে ৷ জানিয়েছেন, বিজেপিকে হারানো কোনও তৃতীয় ফ্রন্টের কর্ম নয়, দ্বিতীয় ফ্রন্টই এই কাজ করতে পারে ৷ তাঁর কথায়, "কোনও তৃতীয় বা চতুর্থ ফ্রন্ট এদেশের নির্বাচন জিততে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না ৷ বিজেপি যদি প্রথম ফ্রন্ট হয় তাহলে একমাত্র দ্বিতীয় ফ্রন্টই তাদের হারাতে পারে ৷ যদি কোনও দল বিজেপিকে হারাতে চায় তাহলে সেই দলকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবেই উঠে আসতে হবে ৷"