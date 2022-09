নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: আজ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ৷ নরেন্দ্র মোদি 72 বছরে পা রাখলেন ৷ আজ দিনভর নানারকম কর্মসূচি রয়েছে ৷ সকাল 10.45 নাগাদ মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্কে 3টি চিতাকে কোয়ারান্টাইন এলাকায় ছাড়বেন (Namibia in the Kuno National Park in Madhya Pradesh) ৷ নামিবিয়া থেকে 8টি চিতা ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে ৷ শনিবার সকালে তাদের ভারতে পৌঁছনোর কথা ৷ এছাড়া চারটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi turns 72) ৷

সকাল সকাল তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu twitter) ৷ তিনি টুইট করে লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর জন্মদিনে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাই ৷ আপনি অতুলনীয় পরিশ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা আর সৃজনশীলতার সঙ্গে রাষ্ট্রনির্মাণের অভিযান চালাচ্ছেন ৷ দেশ আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে ৷ আমি কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে সুস্বাস্থ্য দিন ৷ আপনি দীর্ঘায়ু হোন ৷"

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও (Rajnath Singh) মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে 3টি টুইট করেছেন ৷ টুইটারে তিনি লিখেছেন, "আজ প্রধানমন্ত্রী মোদিজির জন্মদিবসে সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে ৷ মানবতার সেবা এবং রক্ষায় রক্তদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ আজ রক্তদান অমৃত মহোৎসব শুরু হচ্ছে ৷" তিনি সবাইকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আবেদন জানান ৷

উল্লেখ্য, 17 সেপ্টেম্বর থেকে 1 অক্টোবর পর্যন্ত রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে দেশজুড়ে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah Tweet) আজ হায়দরাবাদে গিয়েছেন ৷ 'হায়দরাবাদ লিবারেশন ডে' উপলক্ষ্যে তিনি সেকেন্দ্রাবাদের প্যারেড গ্রাউন্ডে যাবেন ৷

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অমিত শাহ লেখেন, "দেশের সবচেয়ে প্রিয় নেতা তথা আমাদের অনুপ্রেরণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির জন্মদিবসে শুভকামনা ৷ ঈশ্বর তাঁকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দিন ৷ মোদিজি 'আমার ভারত প্রথম' এই চিন্তা করেন, গরিবদের কল্যাণের সংকল্পের জন্য অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন ৷"