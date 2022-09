নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: আজ সেপ্টেম্বর মাসের 11 তারিখ ৷ 1893 সালের আজকের দিনেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে (World Religions Summit of 1893) গিয়ে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক ৷ এই দিনটি মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi tweets over Swami Vivekananda Chicago Speech day) ৷ সকালে তিনি একটি টুইট করে লেখেন, "11 সেপ্টেম্বর দিনটির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সম্পর্ক রয়েছে ৷ 1893 সালে এই দিনে শিকাগোতে তিনি তাঁর অন্যতম দুর্দান্ত বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ৷ তাঁর ভাষণ বিশ্বকে ভারতের সংস্কৃতি এবং নীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল ৷" তাঁর টুইটে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত এই বক্তৃতার লিঙ্কটিও পোস্ট করেন মোদি ৷

আজকের দিনে বিগত বছরগুলিতে মোদির বিভিন্ন কর্মসূচি, স্মরণীয় ঘটনা নিয়ে বঙ্গ বিজেপির টুইটার হ্যান্ডেলেও একের পর এক টুইট করা হয়েছে ৷ 'মোদি আর্কাইভ' (Modi Archive) থেকে একটি টুইটে লেখা হয়েছে, "প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একটি দুষ্প্রাপ্য বই উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৷ এই বইতে 1893 সালে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা রয়েছে ৷ বইটির নাম 'দ্য ওয়ার্ল্ড'স কংগ্রেস: রিলিজিয়নস অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড'স কলাম্বিয়ান একপোজিশন (The World’s Congress: Religions at the World’s Columbian Exposition) ৷'"

আরও পড়ুন: "বাংলায় মা কালীর চেতনার দেখা মেলে", স্বামী আত্মস্থানন্দের একশো বছরে মোদি

আরেকটি টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদি আচার্য বিনোবা ভাবের (Acharya Vinoba Bhave) জন্মদিবসে তাঁকে স্মরণ করেন ৷ মহাত্মা গান্ধির অনুগামী ভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লেখেন, "আচার্য বিনোবা ভাবেকে তাঁর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানাই ৷ তাঁর জীবন মহাত্মা গান্ধির নীতিগুলির ধারক ও বাহক ৷ তিনি সামাজিক ক্ষমতায়নে উৎসাহী ছিলেন ৷ তিনি 'জয় জগৎ'-এর (Jai Jagat) ডাক দিয়েছিলেন ৷ আমরা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ৷ তিনি আমাদের এই দেশের জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করতে আমরা দায়বদ্ধ ৷" বিনোবা ভাবে 1895 সালে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তিনি 'ভূদান আন্দোলন'-এর (Bhoodan movement) সূচনা করেছিলেন ৷