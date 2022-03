নয়াদিল্লি, 15 মার্চ : বিজেপিতে স্বজনপোষণ (Nepotism) বরদাস্ত করা হবে না ৷ মঙ্গলবার দলের সাংসদদের কাছে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মঙ্গলবার বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয় নয়াদিল্লিতে ৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন বলে বিজেপির একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে ৷

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি ৷ তার পর এই প্রথম দলের সাংসদদের (BJP Members of Parliament) নিয়ে বৈঠক হল ৷ বৈঠকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ও বিজেপির জাতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডাকে (BJP National President JP Nadda) ৷ সেখানে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi address at Parliamentary party meeting in Delhi) ৷

বিজেপির একটি সূত্র অনুযায়ী ভাষণে মোদি জানান, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে যে সাংসদদের পরিবারের কাউকে ভোটে প্রার্থী করা হয়নি, তার দায়িত্ব তিনি নিচ্ছেন ৷ কারণ, দলে স্বজনপোষণ বরদাস্ত করা হবে না ৷ বিজেপি পরিবারতন্ত্র ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে (PM Modi says No place for dynastic politics in Bharatiya Janata Party) ৷ পাশাপাশি তিনি দাবি করেন যে জাতিবাদের রাজনীতি এবার শেষের পথে ৷

তিনি ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের ফেরানো নিয়ে কথা বলেন বলে বিজেপির ওই সূত্র জানিয়েছে ৷ ওই সূত্রের দাবি, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, একমাত্র বিজেপিই আটকে পড়া পড়ুয়াদের পরিবারের পাশে ছিল ৷ তাদের সাহস জুগিয়েছে ৷ কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যে যে রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রকে চিঠি লিখে শুধু তাদের রাজ্য়ের পড়ুয়াদের আগে ফেরানোর দাবি জানিয়েছে ৷ একবারও বিরোধীরা আটকে পড়া পড়ুয়াদের পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি ৷

মোদি ছাড়াও এদিনের বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর অপারেশন গঙ্গা ও ইউক্রেন পরিস্থিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন ৷ ভারত সরকার আটকে পড়া পড়ুয়াদের ফেরাতে যে চেষ্টা করেছে, প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেন ৷

এদিনের বৈঠকে বিজেপির তরফে লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে, ইউক্রেনে নিহত ভারতীয় পড়ুয়া ও বজরং দলের কর্মী হর্ষের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে ৷

