মীরট, 2 জানুয়ারি : নতুন বছরে ভোটমুখী যোগীর রাজ্যে বড় পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৷ উত্তরপ্রদেশের মীরটে রবিবার মেজর ধ্যানচাঁদ নামাঙ্কিত ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন নমো (PM Modi lays foundation of Major Dhyan Chand Sports University in Meerut) ৷ সেইসঙ্গে 2022 শুরুতে তাঁর মীরট তথা উত্তরপ্রদেশ সফরকে বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিন ধ্যানচাঁদের নামাঙ্কিত ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান মোদি ৷ পাশাপাশি মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে মীরটের প্রশংসায় তিনি বলেন, "মীরট দেশের সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ৷ জৈন তীর্থঙ্করের পুণ্যভূমি সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে দেশের শক্তি সম্পর্কে অবগত করেছে বিশ্বকে ৷"

পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি ধ্যানচাঁদ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ওনার নামের মধ্যে রয়েছে ধ্যান শব্দটি ৷ যার অর্থ স্থির লক্ষ্য ৷ লক্ষ্য স্থির না হলে কোনও কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয় ৷ আমার বিশ্বাস এখানকার যুব সম্প্রদায় আগামীদিনে ভাল ফল করবে ৷’’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "কয়েকমাস আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ধ্যানচাঁদের নামাঙ্কিত করেছে ৷ মীরটের ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন ৷"

আরও পড়ুন : রাজীব নয়, খেলরত্নে এবার মেজর ধ্যানচাঁদ

পিএমও'র দফতর থেকে এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় জানানো হয়েছে, আনুমানিক 700 কোটি টাকায় মীরটের সালাওয়া এবং কাইলি গ্রামে গড়ে উঠছে মেজর ধ্যানচাঁদ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় (Major Dhyan Chand Sports University is being established at an estimated cost of 700 crore) ৷ একসঙ্গে 1080 জন অ্যাথলিট সেখানে অনুশীলনে অংশ নিতে পারবেন ৷