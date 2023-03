নয়াদিল্লি, 5 মার্চ: দেশের অবিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে একের পর এক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করছে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ 26 ফেব্রুয়ারি আপ নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) মণীশ সিসোদিয়াকে আবগারি দুর্নীতিতে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ এরপর আজ 9টি বিরোধী দলনেতা প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, দেশে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার হচ্ছে ৷ গণতন্ত্র এখনও আছে জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন বিরোধী শিবিরের তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর, আপ-প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লা, উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে শিবসেনা শিবিরের উদ্ধব ঠাকরে, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব (Mamata Banerjee and 8 other opposition leaders write over misuse of central agencies against opposition leaders) ৷

চিঠিতে মণীশ শিশোদিয়ার সিবিআই গ্রেফতারিকে ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো-সহ বাকিরা ৷ জানানো হয়েছে, "দেশে নির্লজ্জের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার করা হচ্ছে ৷ মনে হচ্ছে, আমরা গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করছি ৷ এর সঙ্গে রাজ্যপালের মতো সাংবিধানিক কার্যালয়ও আছে ৷ নির্বাচনী মাঠের বাইরে এভাবে হিসেবনিকেশ করার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা ৷ এটা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য ভালো হচ্ছে না ৷"

আপ নেতার গ্রেফতারিতে সারা দেশ জ্বলছে ৷ মণীশ সিসোদিয়া দিল্লিতে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন ৷ সেজন্য তাঁর একটি আন্তর্জাতিক পরিচিতি রয়েছে ৷ তাঁর গ্রেফতারি দুনিয়ায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার উদাহরণ হিসেবে মনে করা হবে ৷ বিশ্বে ইতিমধ্য়ে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিজেপি শাসনে ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংকটে ৷ এবার তাতে সিলমোহর পড়বে ৷

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বাংলার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তৃণমূল নেতা মুকুর রায়ের উদাহরণ তুলে ধরা হয় চিঠিতে ৷ নেতাদের দাবি, বিজেপিতে যোগ দিলে সেই নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত হয় না ৷ তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে লেখেন, "2014 সাল থেকে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে তল্লাশি মামলা দায়েরের সংখ্যা এবং গ্রেফতারি বেড়ে চলেছে ৷ আরজেডি-র লালুপ্রসাদ যাদব, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, সমাজবাদী পার্টির আজম খান, নবাব মালিক, এনসিপির অনিল দেশমুখ, তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি সন্দেহ প্রকাশ করেছে ৷ তারা কেন্দ্রের অঙ্গুলি হেলনেই কাজ করছে ৷"

