দিল্লি, 7 মে : অনার কিলিং সন্দেহে তেলাঙ্গানা সরকার এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নোটিস পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC Notice to Telangana Chief Secretary and DGP in Suspected Honour Killing Case) ৷ জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদে এক দলিত যুবককে খুনের অভিযোগ উঠেছে, তাঁর স্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে ৷ সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, যুবকের স্ত্রী মুসলিম ৷ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সন্দেহ বিষয়টি অনার কিলিংয়ের ঘটনা হলেও হতে পারে (Suspected Honour Killing Case in Hyderabad) ৷ জানা গিয়েছে, মেয়েটির পরিবার ভিন্ন ধর্মের ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বিয়ের বিরোধিতা করেছিল ৷ এই ঘটনায় পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করেছে এবং ফার্স্ট ট্র্যাক আদালতে এই মামলার শুনানি হবে ৷

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় ৷ যেখানে দেখা যায়, এক যুবকে হায়দরাবাদের সুরুরনগরের রাস্তায় জনসমক্ষে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করছে দুই ব্যক্তি ৷ এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায় দেশজুড়ে ৷ সংবাদ মাধ্যমে দেখানো সেই খবরের উপর নির্ভর করেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি জানতে চেয়ে চিঠি দেয় ৷ অভিযোগ উঠেছে, বছর 25 এর ওই যুবকের শ্যালক এবং আরেক ব্যক্তি গত 4 মে তাঁকে জনসমক্ষে কুপিয়ে খুন করে ৷ পুরো ঘটনাটি অনার কিলিং বলেই মনে করা হচ্ছে, কমিশনের তরফে দেওয়া চিঠিতে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে ৷

কমিশনের ওই চিঠিতে তেলাঙ্গানার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ যেখানে কমিশেনর তরফে বলা হয়েছে, ‘‘সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, জনসমক্ষে এমন জঘন্য অপরাধ করার ক্ষেত্রে আইনের কোনও ভয়ই অভিযুক্তদের মধ্যে ছিল না ৷ যা আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে ৷’’ এনিয়ে তেলাঙ্গানা সরকারের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করা হয়েছে আগামী 4 সপ্তাহের মধ্যে ৷