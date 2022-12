1. TV Actress Tunisha Sharma Funeral: আজ মুম্বইয়ে শেষকৃত্য অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার

শনিবার অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার দেহ মেলে তাঁর টিভি সিরিয়ালেরই সেটে ৷ তুনিশার সহ-অভিনেতা শিজান খানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে তদন্তে উঠে আসে । মঙ্গলবার তুনিশার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে মীরা রোড শ্মশানে (TV Actress Tunisha Sharma Funeral) ৷

2. Mock Drill on Covid Preparedness: করোনা প্রতিরোধে প্রস্তুতি কেমন ? আজ একাধিক হাসপাতালে মক ড্রিল

দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুতি কেমন, তা জানতে কেন্দ্রের তরফে মক ড্রিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে (Mock Drill Across India Today to Check Covid Preparedness) ৷

3. Sex Dolls in South Korea: পূর্ণাবয়ব সেক্স ডলে আমদানিতে ছাড় দিল দক্ষিণ কোরিয়া

এবার থেকে দেশে মিলবে সেক্স ডল ৷ তাও পূর্ণাবয়ব । এমনটাই জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ৷ তবে এখনও আইনি ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে ৷ তাই অভিবাসন দফতর এখনও অন্য দেশ থেকে আসা সেক্স ডল বাজেয়াপ্ত করছে (Sex Doll Import in South Korea) ৷

4. Mixi Blast in Courier Shop: কুরিয়ারের অফিসে 'মিক্সি বিস্ফোরণ', গুরুতর জখম মালিক

মিক্সিটি কুরিয়ারের জন্য এসেছিল ৷ সেখান থেকেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ ডিটিডিসির অফিসের ক্ষয়ক্ষতি তো হয়েছেই ৷ দোকানের মালিকও গুরুতর আহত হয়েছেন (Karnataka DTDC Office Mixi blast Incident) ৷

5. Andhra Pradesh Pharma Fire: ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগে মৃত 4

মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী অন্ধ্রপ্রদেশ । ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগে মৃত্যু হল 4 জনের । ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন (State Govt Ordered Probe) ।

6. Kunal Ghosh: 'মিঠুনদার ফ্লপ অভিনয়', প্রজাপতি বিতর্কে নয়ামাত্রা যোগ কুণালের

বাংলা ছবি 'প্রজাপতি' নন্দনে মুক্তি পায়নি। আর তা নিয়েই লাগাতার বিতর্ক চলছে বিভিন্ন মহলে । গেরুয়া শিবিরের রাজ্য নেতারা আবার এর নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ খুঁজে পেয়েছেন । তাঁদের মনে হয়েছে, বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন বলেই এমন আচরণ । এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন কুণাল (kunal Ghosh Commented About Bengali Movie Prajapati)।

7. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীতে বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

8. West Bengal Weather Update: শীতঘুম থেকে ফিরছে কবে শীত? সুখবর দিল হাওয়া অফিস

কাল অর্থাৎ বুধবার থেকে শীতের আমেজ ফিরতে চলেছে রাজ্যে । কলকাতায় হালকা কুয়াশার দাপট থাকতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে, দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে (West Bengal Weather Update) ।

9. Indian Coast Guard: গুজরাত উপকূলে পাকিস্তানি নৌকা থেকে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত

মাদক ও অস্ত্র পাচার রোধে বড় সাফল্য ভারতের উপকূলরক্ষী বাহিনীর ৷ রবিবার মধ্যরাতে ভারতের আন্তর্জাতিক জল সীমান্তে এই অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের এক মাছ ধরার নৌকা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ আটক করা হয়েছে 10 জনকে (40 kgs of narcotics along with arms seized by Coast Guard) ৷

10. Wedding in ICU Cabin: আইসিইউ কেবিনে বিয়ে ! মায়ের শেষ ইচ্ছেপূরণ করলেন মেয়ে

মায়ের শেষ ইচ্ছেপূরণ করলেন মেয়ে (Daughter Fulfill Last Wish of Dying Mother) ৷ হাসপাতালের আইসিইউ-তে শুয়ে থাকা মায়ের সামনেই বিয়ে করলেন তিনি (Wedding in ICU Cabin) ৷ আর মেয়ের বিয়ে দেখে পরম শান্তিতে পরলোক গমন করলেন ওই মহিলা ৷