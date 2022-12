1. Mamata Prays in Christmas: মধ্যরাতে ক্যাথিড্রালে প্রার্থনায় মমতা-অভিষেক, হাজির আজানিয়াও

আজ বড়দিন ৷ ক্যাথিড্রাল চার্চে গিয়ে সকলের সমৃদ্ধি, কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সঙ্গে ছিলেন অভিষেক ও তাঁর মেয়ে (Mamata Banerjee attends Midnight Mass at Cathedral of Kolkata) ৷

2. Christmas in Bow Barracks: বড়দিনে আলোর রোশনাইয়ে ভাসল তিলোত্তমার অ্যাংলো পাড়া

বড়দিন, কলকাতা আর পার্কস্ট্রিট ৷ এ তো চেনা সমীকরণ ৷ আর কলকাতর বড়দিন উদযাপনের একটা বড় অংশ বো ব্যারাকস ৷ যেখানে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বাস ৷ ব্রিটিশরা চলে গেলেও অনেকে থেকে গিয়েছেন এখানে (Bow Barracks in festive mood on Christmas) ৷ শহরের এই সুপ্রাচীন জনপদ প্রতিবছর মেতে ওঠে উৎসবে ।

3. West Bengal Weather Update: বড় 'উষ্ণ' দিন, বর্ষবরণে শীত শীত

নিম্নচাপের কাঁটায় বড়দিনে ঠান্ডার আমেজ সেভাবে থাকবে না ৷ তবে বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণ শীতের আমেজেই কাটবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ৷

4. Murder in Gariyaband: মদে না, রড দিয়ে স্ত্রীকে 'খুন' করে থানায় আত্মসমর্পণ গুণধর স্বামীর

মদ খেতে বারণ করায় স্ত্রীকে রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করল স্বামী ৷ পরে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে সে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের মাজারকাট্টার এলাকায় (Husband Murdered Wife for Stopping Drinking Wine) ৷

5. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন বড়দিনের বাজারদর

বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

6. Park Street: আলোর রোশনাইয়ে ঢাকল শহর ! বড়দিনের আগের রাতে জমজমাট পার্ক স্ট্রিট

বড়দিনের আগের রাতে জমজমাট তিলোত্তমা । বন্ধুবান্ধব থেকে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বড়দিনের আগেই পার্কস্ট্রিটের আলোর রোশনাই দেখতে ভিড় শহরবাসীর । দু'বছরের করোনা পর্ব কাটিয়ে এবারে ভিড় আরও । তবে ইতিমধ্যেই করোনার জেরে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন চিকিৎসক মহল । সেখানে ভিড় এড়ানো থেকে মাস্কের ব্যবহার সবই অলীক কল্পনা (Park Street lights up for Christmas Eve) ।

7. Jadavpur University: দেখতে এক, নম্বরও এক ! সমাবর্তনে নজর কাড়লেন গোল্ড মেডেল প্রাপক শুভেন্দু-দিব্যেন্দু

শুভেন্দু প্রামাণিক আর দিব্য়েন্দু প্রামাণিক ৷ দু'জনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Jadavpur University) কৃতী ছাত্র ৷ তাঁদের সাফল্য চমকে দিয়েছে সকলকে ! নেপথ্যের কাহিনি কী ?

8. Senior Lawyer Accused of Molestation: আইনের ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর অভিযোগ, গ্রেফতার প্রবীণ আইনজীবী

আইনি পড়ুয়ার শ্লীলতাহানীর অভিযোগ উঠল খোদ আইনজীবীর বিরুদ্ধে । পাটনার এই ঘটনা ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে বিভিন্ন মহলে । নির্যাতিতার দাবি, কাজের অছিলায় বাড়িতে ডেকে শ্লীলতাহানী করেছেন আইনজীবী । তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছেন আইনজীবী (Senior Lawyer Arrested Over Molestation Charges) ।

9. Dev on Projapati: নন্দনে স্লট পেল না মিঠুন অভিনীত প্রজাপতি, টুইটে আক্ষেপ দেবের

নন্দনে স্লট পেল না খোদ তৃণমূল সাংসদ দেব অভিনীত এবং প্রযোজিত ছবি 'প্রজাপতি' (Dev tweets after Projapoti fails to get any slot at Nandan) ৷ যা নিয়ে এদিন সোশাল মিডিয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করলেন স্বয়ং অভিনেতা ৷

10. ISL 2022-23: ক্রিসমাসের আগে পচা শামুকে পা কাটল বাগানের, আইএসএলে প্রথম জয় নর্থ-ইস্টের

ক্রিসমাসের আগে পাহাড়ে গিয়ে হার সবুজ-মেরুনের ৷ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের কাছে 0-1 গোলে হেরে চলতি আইএসএলে তৃতীয় হারের স্বাদ পেল জুয়ান ফেরান্দোর দল (NEUFC beat ATK Mohun Bagan) ৷