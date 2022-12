1. Jadavpur University: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ! বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের তুমুল বিক্ষোভ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের মাঝেই (Jadavpur University) পড়ুয়াদের আন্দোলন ৷ বিক্ষোভে সামিল হলেন বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের সদস্যরা ।

2. Fire breaks out at Vikaspuri: দিল্লির বিকাশপুরীতে ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে 18টি ইঞ্জিন

শনিবারের রাজধানীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল । ঘটনাটি ঘটেছে নয়াদিল্লির বিকাশপুরী এলাকায় (Fire breaks out at Vikaspuri) ৷ এখনও হতাহতের কোনও খবর নেই ৷

3. BF7 Variant: ভারতে ভয়াবহ হবে না ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্ট বিএফ 7, আশ্বস বিশেষজ্ঞের

ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্ট বিএফ 7 (BF7 Variant) নিয়ে ভারতে ভয়ের কিছু নেই বলে জানালেন টাটা ইন্সটিটিউট অফ জেনেটিক্স অ্যান্ড সোসাইটি (Tata Institute for Genetics and Society)-র ডিরেক্টর রাকেশ মিশ্র (Rakesh Mishra) ৷ ভারতে করোনার একাধিক ভ্যারিয়েন্ট ও সাব-ভ্যারিয়েন্টের (Sub-Variant of Omicron Strain) সংক্রমণ হওয়ার কারণেই এই আশ্বাসবাণী দিচ্ছেন তিনি ৷

4. Rahul Over Bharat Jodo Yatra: 'ভারত জোড়ো যাত্রা ঠেকাতে করোনার অজুহাত দিচ্ছে কেন্দ্র', আক্রমণ রাহুলের

ভারত জোড়ো যাত্রা থেকে করোনার সংক্রমণ ছড়াতে পারে ৷ এই আশঙ্কায় রাহুল গান্ধিকে চিঠি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ৷ এ নিয়ে কী বললেন কংগ্রেস নেতা (Rahul over Covid in Bharat Jodo Yatra) ?

5. Chanda and Deepak Kochhar Arrested: নিয়ম ভেঙে 'ঋণ মঞ্জর', সিবিআইয়ের জালে ছন্দা-দীপক

শীর্ষ পদে থাকার সুযোগ নিয়ে নিয়মের তোয়াক্কা না করে ভিডিওকন গ্রুপকে 3250 কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছন্দার বিরুদ্ধে। এই লেনদেনে নাকি লাভবান হয়েছিলেন স্বামী দীপকও (CBI suspects Deepak Kochhar was also benefited from the deal) ।

6. ISI Informer: পর্নসাইট থেকেই আইএসআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয় গুড্ডুর, প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

গুড্ডু কুমার নামে এক আইএসআই এজেন্টকে (ISI Agent) গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ (STF) ৷ এবার তাকে জেরা করে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য় (Shocking information received from arrested ISI agent) ৷

7. Weird Reason for Divorce: বিউটিপার্লারে বিল মেটাননি স্বামী ! বিবাহবিচ্ছেদের মামলা ঠুকলেন স্ত্রী

স্বামী ও স্ত্রী- দু'জনে আলাদা থাকেন ৷ এবার বিবাহবিচ্ছেদ চাইছেন স্ত্রী ৷ অনেকবার বোঝানো সত্ত্বেও স্ত্রী সংসারে ফিরতে রাজি হচ্ছেন না (Wife demands divorce as husband does not give money for makeup) ৷ তবে এসবের নেপথ্যে আছে এক অদ্ভুত কারণ !

8. New Serial Balijhar: নতুন ধারাবাহিকে কার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তৃণা ?

আসছে নতুন ধারাবাহিক 'বালিঝড়'(New Serial Balijhar is Coming Soon) । এই ধারাবাহিকের হাত ধরে ফের ছোটপর্দায় ফিরছেন তৃণা সাহা ৷ রয়েছেন কৌশিক রায় এবং ইন্দ্রাশিস রায়ও ৷

9. Bishop Paritosh Canning: করোনাবিধি মেনে প্রার্থনায় অংশ নিতে আবেদন কলকাতার বিশপের

বড়দিনের আগে সেজে উঠেছে শহর । কেকের মন ভালো করা গন্ধ থেকে শুরু করে গীর্জার ঘণ্টা ধ্বনি, ক্রিসমাস ক্যারোলে আজ সন্ধ্যা থেকেই কলকাতার আকাশ বাতাস মুখর হবে । উৎসব মুখর মানুষের ভিড় সামলাতে প্রশাসন তৎপর । কোনও সন্দেহ নেই উৎসবের মেজাজে কাঁটা ছড়াতে উপস্থিত করোনা । সাবধানতার কথা ইতিমধ্যেই বলা শুরু হয়েছে । সেই সুর কলকাতার বিশপ পরিতোষ ক্যানিংয়ের (Bishop Paritosh Canning) গলাতেও ।

10. Ranji Trophy 2022-23: ম্যাচ ড্র, হিমাচলের বিরুদ্ধে 3 পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল বাংলাকে

নির্দিষ্ট লাইনে বল করাই ছিল একমাত্র উপায় । লক্ষ্মীরতন শুক্লা সেভাবেই বোলারদের নির্দেশ দিলেও তার বাস্তবায়ন মাঠে হয়নি । ফলে 6 পয়েন্টের বদলে 3 পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে হল বাংলাকে (Bengal Himachal Pradesh Ranji Match results in a draw) ।