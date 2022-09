1. Possibility of Rain in Durgapuja: চতুর্থীতে আকাশ আংশিক মেঘলা, পরশু থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

আজ চতুর্থী ৷ পুজোর সাজে সেজে উঠেছে তিলোত্তমাবাসী ৷ কিন্তু শহরবাসীর চিন্তা বাড়িয়ে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে পুজোর মধ্যেই বৃষ্টিতে ভিজতে পারে শহর (Possibility of Rain in Durgapuja)৷ শুধু তাই নয়, বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস হাওয়া অফিস থেকে ৷

2. Tala Bridge Reopening: চতুর্থীর ভোরে ছন্দে ফিরল টালা ব্রিজ, চলছে বাস-লরি

22 সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টালা ব্রিজের উদ্বোধন করেছেন ৷ এক সপ্তাহ আগে মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল হেমন্ত সেতু ৷ পুজোর আগে আজ থেকে পুরোপুরি বাস চলাচল করবে (Tala Bridge Reopening) ৷

3. SC on Divorce Parameters: দুটো ভালো মানুষ 'ভালো সঙ্গী' নাও হতে পারেন, মৌখিক পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

বিয়ের ভাঙার শর্ত কী কী হতে পারে ৷ দু'পক্ষ ডিভোর্সের মামলা দায়ের করলে তাঁদের ফ্যামিলি কোর্টে পাঠানোটা যুক্তিযুক্ত কি না, তা নিয়ে সওয়াল-জবাব চলে সুপ্রিম কোর্টে (Divorce Parameters as per Supreme Court) ?

4. Kolkata Market Price: চতুর্থীতে বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন বাজার দর

আজ চতুর্থী। মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় বলছে শুরু হয়ে গিয়েছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব । আর বাঙালির কাছে যে কোনও উৎসব মানেই পেট পুজো । জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া ছাড়া শারদোৎসব অসম্পূর্ণ ৷ তাই বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন কী বলছে বাজারদর (Market Price in Kolkata) ?

5. Sponsorship Jolt in IFA : সাতদিনের মধ্যেই সরলেন সত্যমরা, স্পনসর বিচ্ছেদ নিয়ে চিন্তায় আইএফএ

আইএফএ- লিগের স্পনসর থেকে সরে দাঁড়ালো এসএনইউ তথা সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি (SNU is no longer sponsor of IFA) ৷ বুধবার বিকালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দফতর থেকে ই-মেল করে আইএফএকে জানিয়ে দেয়, তারা আর স্পনসর হিসেবে থাকতে চান না। এমন অপ্রত‍্যাশিত মেল পেয়ে অবাক আইএফএ।

6. World Heart Day: কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন হৃদয় ? জেনে নিন কিছু টিপস

বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর ৷ এইগুলিকে বিভিন্ন সমস্যা বলে মনে হলেও এদের সকলেরই উৎস এক ! হার্টে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীতে জমাট বাঁধা । এটি বুকে ব্যথা দিয়ে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় । সুরক্ষিত থাকবেন কীভাবে জানুন বিশ্ব হার্ট দিবসে (World Heart Day 2022) ৷

7. India beat South Africa: ব্যর্থ রোহিত-কোহলি, রাহুল-সূর্যের দাপটে প্রোটিয়া 'বধ' ভারতের

কেএল রাহুল, সূর্যকুমার যাদবের দাপটে 8 উইকেটে প্রোটিয়া 'বধ' করল 'মেন ইন ব্লু' (India beat South Africa) ৷

8. Duare Ration: দুয়ারে রেশন নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য

সম্ভবত চলতি সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য । শীর্য আদালতে যাওয়ার কারণ হিসেবে বেশ কিছু বিষয়কে উল্লেখ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । সম্প্রতি সিঙ্গল বেঞ্চ দুয়ারে রেশন নিয়ে যেভাবে মামলা খারিজ করে দিয়েছিল, সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হবে সুপ্রিম কোর্টে (WB Govt Challenges Cal HC verdict) ।

9. Sashakt Betiyan Samridh Bihar: 'কন্ডোমও চাই ?' স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি প্যাড চাওয়ায় পালটা প্রশ্ন আইএএস আধিকারিকের

আইএএস পদমর্যাদার সরকারি আধিকারিক বলেন, "এবার তো আশা করবে সরকার তোমাকে কন্ডোমও দেবে ৷" সোশাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়োটি (Sashakt Betiyan Samridh Bihar) ৷

10. Operation Against Fraud: আমির খানকে জেরা করে সাফল্য, সল্টলেকে প্রতারণা চক্রের অফিসে হানা লালবাজারের

ধৃত আমির খানকে জেরা করে পুজোর মুখে অপরাধ দমনে বড়সড় সাফল্য পেল লালবাজার (Lalbazar)। শহরের তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রের খাসতালুক সল্টলেকে ঝাঁ-চকচকে অফিস খুলে বিদেশে চলছিল কোটি কোটি টাকার প্রতারণা। অটোমেটিক ওটিপি জেনারেটের মাধ্যমে পাতা হয়েছিল প্রতারণার ফাঁদ ৷