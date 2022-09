1. Rajasthan Political Crisis: আজ কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে রিপোর্ট মাকেন-খাড়গের

অশোক গেহলত কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে দলীয় নীতি অনুযায়ী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না ৷ তাঁর পরে কে বসবেন রাজস্থানের মসনদে ? এনিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক । আর আজ রাজস্থানের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সোনিয়া গান্ধিকে রিপোর্ট দেবেন অজয় মাকেন ও মল্লিকার্জুন খাড়গে (Rajasthan Political Crisis) ৷

2. West Bengal Weather Update: ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বঙ্গে পুজোয় বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা

আজ দ্বিতীয়া ৷ পুজোয় বৃষ্টি হবে কি না তা পাকাপাকিভাবে কাল জানাতে পারবে আবহাওয়া অফিস ৷ তবে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে ৷ তাই বৃষ্টিতে ভিজতে পারে পুজো (West Bengal Weather) ৷

3. Kalna Kidnap: বীরঙ্গনা ! ছুরি দেখিয়ে ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা, দুষ্কৃতীর হাত কামড়ে রক্ষা

ছুরি দেখিয়ে ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টায় চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট এলাকায় ৷ পরে ছাত্রীটি এক অপহরণকারীর হাতে কামড় দিয়ে ছুটে পালায় (Attempt to Kidnap in Kalna) ।

4. Kolkata Dengue Situation: কলকাতার দক্ষিণ জুড়ে বাড়বাড়ন্ত ডেঙ্গির, উত্তরে খানিক স্বস্তি

পুজোর মুখে ডেঙ্গি নিয়ে চিন্তা বাড়ছে ৷ দক্ষিণ কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা উত্তর কলকাতার থেকে কিছুটা বেশি ( Cases of Dengue is Increasing Across South Kolkata) । নাগরিকদের অসেচনতার জন্যই যত্রতত্র মশার লার্ভা জন্মাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে ।

5. Kolkata Market Price: দ্বিতীয়ায় কী বলছে বাজারদর? জেনে নিন একনজরে

আজ দ্বিতীয়া । মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় বলছে পুজো শুরুই হয়ে গিয়েছে । আর বাঙালির কাছে যে কোনও উৎসব মানেই জমিয়ে খাওয়া । বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন কী বলছে বাজারদর (Market Price in Kolkata) ?

6. ED Raid in Kolkata: ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্টের অফিসে ইডি হানা, উদ্ধার বিপুল টাকা

ফের শহরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) এর হানা (ED Raid in Kolkata) । এবার ঘটনাস্থল এজেসি বোস রোডের একটি বেসরকারি সংস্থা ।

7. Fake Recruitment Letter: উৎকর্ষ বাংলায় ভুয়ো নিয়োগপত্র, কার্যত স্বীকার মুখ্যসচিবের

উৎকর্ষ বাংলা (Utkarsh Bangla) প্রকল্পে কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরির নিয়োগপত্র দিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ সেই নিয়োগপত্র ভুয়ো (Fake Recruitment) বলে অভিযোগ উঠছে ৷ সোমবার সেই নিয়েই মুখ খুললেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ।

8. Taniya Bhatia: লন্ডনের হোটেল রুমে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির প্রবেশ, সর্বস্ব খোয়ালেন ভারতীয় ক্রিকেটার

লন্ডনের হোটেলে নগদ টাকা, কার্ড, গয়না সর্বস্ব খোয়ালেন জাতীয় মহিলা ক্রিকেটার তানিয়া ভাটিয়া (Indian cricketer Taniya Bhatia robbed in london hotel) ৷ লন্ডনের ম্যারিয়ট হোটেলে (Marriot Hotel in Kolkata) তাঁর ঘরে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি প্রবেশ করে এবং সব লুট করে নিয়ে যায় বলে সোশাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ৷

9. SSC Recruitment: শীঘ্রই এসএসসিতে নিয়োগ শুরু, শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় প্রায় 1404 শূন্যপদ

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে আবারও শুরু এসএসসি-র নিয়োগ (SSC Recruitment Announcement) ৷ হাজারের বেশি শূন্য পদে নিয়োগ ঘোষণা এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের ৷

10. Transgender Priestess : এ যেন অন্য উমা ! প্রথা ভেঙে দুর্গাপুজো করছেন রূপান্তরিত মহিলা পুরোহিত

প্রথা ভেঙে এগোচ্ছেন রূপান্তরীত মহিলা বৈশালী দাস ৷ তিনি পৌরহিত্য করছেন দুর্গাপুজোর (Transgender Priestess in Kolkata) ৷