1. Anubrata Mondal Arrested: বোলপুরের বাড়িতে গিয়ে অনুব্রতকে গ্রেফতার করল সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) বোলপুরের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই ৷ সিবিআই আধিকারিকদের একটি দল বীরভূম তৃণমূলের জেলা সভাপতির বোলপুরের নীচুপট্টি এলাকার বাড়ির ভেতরে ঢুকে তল্লাশি শুরু করেছেন ৷

2. Howrah Murder: হাওড়ায় একই পরিবারের 4 জনকে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার গৃহবধূ

হাওড়ায় নৃশংশভাবে খুন হলেন একই পরিববারের চারজন । চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে হাওড়া থানার এমসি ঘোষ লেনে (Housewife Accused of murder of Four Members of Same Family in Howrah)।

3.Kolkata Airport Korean Flight: কলকাতা বিমানবন্দরে যুদ্ধবিমান ! হঠাৎ কেন ?

কলকাতায় যুদ্ধবিমান, থুড়ি বিমানবন্দরে খোলা আকাশের নীচে পরপর দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলি বিমান ৷ তাও আবার ভারতের নয়, দক্ষিণ কোরিয়ার ৷ কী এমন হল যে, তিলোত্তমায় যুদ্ধ বিমান নেমে এল (Kolkata Airport Korean Flight) ?

4. Jammu and Kashmir Firing: জম্মু কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে শহিদ 3 সেনা জওয়ান, খতম দুই জঙ্গিও

রাজৌরি সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন 3 সেনা জওয়ান । আহত হলেন আরও দু'জন। তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক (Three army jawans lost their life in Jammu and Kashmir firing) ।

5. Corona Update in India: করোনা আক্রান্ত সামান্য় বেড়ে 16 হাজারেই, চলছে প্রিকশন ডোজ ড্রাইভ

করোনা সংক্রমণে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি ৷ বুধ এবং বৃহস্পতিবারে খানিকটা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ৷ দেশজুড়ে চলছে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

6. Suvendu on Nitish Kumar: 'নীতীশ কুমার রাজনীতির সম্পদ নন, বোঝা', কড়া আক্রমণ শুভেন্দুর

"নীতিশ কুমার রাজনীতির সম্পদ নন, বোঝা ৷ বিহারে নিজের শক্তিতেই সরকার গড়বে বিজেপি ৷" বুধবার একথা বলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu on Nitish Kumar) ৷

7. Raju Srivastava Health Update: শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ! ভেন্টিলেশনে রাজু শ্রীবাস্তব

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুধবার দিল্লি এইমসে ভর্তি হয়েছিলেন কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব ৷ সূত্রের খবর, রাতেই শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷ এই মুহূর্তে অবশ্য় চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি ৷ হোটেলে জিম করার সময় হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত এই প্রথিতযশা কমিডিয়ান(Raju Srivastava heart attack) ৷

8. Kolkata Metro: মেট্রোর সময়সূচিতে রদবদল, আজ কমছে ট্রেনের সংখ্যা

সোমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে 288টি করে ট্রেন চালানো হয় । কিন্তু রাখিতে ভিড় কম হতে পারে অনুমান করে 234টি মেট্রো চলবে আজ (Kolkata Metro will run 234 trains instead of 288)।

9. 75 Years of Independence: স্বাধীনতার আলোয় কুর্নিশ ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিশ্বসেরা ত্রয়ীকে

বিশ্বমঞ্চে ভারতের সেরার সংখ্যাটা নেহাত কম নয় ৷ কিন্তু, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজনের মধ্যে 3 জন হলেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর, সুনীল ছেত্রী এবং বিশ্বনাথন আনন্দ (Three Indian Masters of World Sports) ৷ স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে (75 Years of Independence) তাঁদের সাফল্যকে ফিরে দেখা ৷

10. Ei Path Jodi Na Shes Hoy: ঊর্মি-সাত্যকির বিবাহ বার্ষিকীতে হাজির যমুনা -সঙ্গীত

টেলিভিশনের পর্দায় চলছে ধারাবাহিক 'এই পথ যদি না শেষ হয়'। দেখতে দেখতে গল্পের নায়ক-নায়িকা ঊর্মি -সাত্যকির বিয়ের এক বছর অতিক্রান্ত। বিবাহ বার্ষিকীতে পরিবার তাদের জন্য রেখেছে দারুণ সব চমক । তাদের বিবাহ বার্ষিকীতে নিমন্ত্রিত ' যমুনা ঢাকি' ধারাবাহিকের যমুনা এবং সঙ্গীত (Yamuna And Sangeet in Ei Path Jodi Na Shes Hoy)।