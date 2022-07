1. BSF Death in Congo Protest: উত্তাল কঙ্গোয় বিক্ষোভে নিহত দুই বিএসএফ জওয়ান, শোকবার্তা এস জয়শঙ্করের

দুই জওয়ান ভারত থেকে কঙ্গোয় গিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের হয়ে শান্তি ফেরাতে ৷ মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় গোমা শহরের বাসিন্দারা ৷ তাতেই প্রাণ খোয়ালেন দুই বিএসএফ জওয়ান (BSF Death in Congo Protest) ৷

2. West Bengal Weather Update: আগামী তিনদিনে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণে, উত্তরে হালকা থেকে মাঝারি বারিধারা

বৃষ্টির ঘাটতি কবে মিটবে, তা জানেন আবহবিদরাও ৷ বর্ষার শুরু থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি তেমন একটা হয়নি ৷ এখনও তেমনটাই চলছে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Cristiano Ronaldo: ইউনাইটেডে ভবিষ্যৎ স্থির করতে উদ্যোগী ক্রিশ্চিয়ানো, ফিরলেন ক্যারিংটন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে

রোনাল্ডো এবং ম্যান ইউ-য়ের মধ্যে ব্যবধান কি ঘুচছে ? দলবদলের ইচ্ছেপ্রকাশ করেও এরিক টেন হ্যাগের সঙ্গে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার ক্যারিংটনে পৌঁছেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা (Cristiano Ronaldo arrives Carrington to meet Erik ten Hag)। সঙ্গী ছিলেন তাঁর এজেন্ট ।

4. Partha Chatterjee: গাড়ি ফেরালেন পার্থ, এবার কি মন্ত্রিত্বও ফেরাবেন!

এবার আলোচনায় গাড়ি । হতে পারে এটা সাংকেতিকও । মঙ্গলবার বিকেলে আচমকাই বিধানসভা দেখা যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িটিকে (Partha Chatterjee returns his car to the assembly) । প্রথমে দেখে সন্দেহ হয় । বলে জানা যায় আসল ঘটনা ।

5. Market Price in Kolkata: দামের ওঠানামায় বিঘ্নিত পকেটের ভারসাম্য, জেনে নিন আজকের বাজারদর

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

6. Complicated Surgery: খাদ্যনালীতে আটকে সেফটিপিন, জটিল অস্ত্রোপচারে 'জীবনদান' শিশুর

খেলতে খেলতে সেফটিপিন গিলে ফেলায় প্রাণ সংশয় হয়েছিল আড়াই বছরের শিশুর ৷ জটিল অস্ত্রোপচার করে খাদ্যনালী থেকে খোলা সেফটিপিন বের করে সৌরনীলকে নবজীবন দিল ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের চিকিৎসকরা(Complicated Surgery)৷

7. Partha-Arpita Interrogation: পার্থ-অর্পিতার ফোনে 'বিশেষ নম্বর' থেকে কল, মালিকের খোঁজ চালাচ্ছে ইডি

ইডি'র(Enforcement Directorate)গোয়েন্দাদের অনুমান, এই বিশেষ নম্বর থেকে বারবার অর্পিতা মুখোপাধ্যায়(Arpita Mukherjee) এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের(Partha Chatterjee) ফোনে কল করার বিশেষ কারণ রয়ছে । গোয়েন্দাদের অনুমান, এই 'বিশেষ নম্বর' থেকেই দুর্নীতি পরিচালিত হত ।

8. Partha Chatterjee Interrogation: কনফারেন্স রুমে অস্থায়ী লকআপে জেরা পার্থকে, একাধিক ব্যক্তির নাম অর্পিতার মুখে

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে এদিন সকাল সাড়ে দশটার সময় ইডির(Enforcement Directorate) তিনজন আধিকারিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন । জেরা চলাকালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায়(Partha Chatterjee) একাধিকবার নিজের অসুস্থতার কথা জানান ৷

9. Paddy Upton with Indian Cricket Team: টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন প্যাডি আপটন, চুক্তি টি-20 বিশ্বকাপ পর্যন্ত

রাহুল দ্রাবিড়ের পরামর্শেই আপটনের (Paddy Upton) সঙ্গে স্বল্প মেয়াদি চুক্তি করল বিসিসিআই ৷ টি-20 বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন তিনি ৷

10. 15 Year Old Cars: ছ’মাসের মধ্যেই বাতিল 15 বছরের পুরনো সব গাড়ি, নির্দেশ গ্রিন টাইবুনালের

বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত, উভয় ধরনের 15 বছর পুরনো গাড়ি আগামী ছ‘মাসের মধ্যে বাতিল হয়ে যাবে ৷ এমনই নির্দেশ দিয়েছে গ্রিন ট্রাইবুনাল (Green Tribunal) ৷ তাছাড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে বিএস-4 গাড়ি (BS-4 Vehicle) নিয়েও ৷ কলকাতা ও হাওড়ায় এই গাড়ি চালানো যাবে না ৷