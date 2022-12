অমরাবতী, 2 ডিসেম্বর: জিনস, টি-শার্ট পরতে পারবেন না মেডিক্যাল পড়ুয়ারা ৷ এমন নির্দেশ জারি করেছে অন্ধ্রপ্রদেশের স্টেট ডিরেক্টরেট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন (State Directorate of Medical Education, DME) ৷ শুধু পড়ুয়ারাই নন, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসোসিয়েটস, অধ্যাপকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে একই নিয়ম ।

গত সপ্তাহে ডিএমই অফিসে একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠক হয় ৷ তাতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ৷ সেই নির্দেশিকা প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (State Directorate of Medical Education (DME) has clarified that medical students should not wear jeans pants and T-shirts) ৷

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এমবিবিএস এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ডাক্তারি পড়ুয়ারা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে আসবেন ৷ দাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন ৷ মহিলারা তাঁদের চুল খুলে রাখবেন না ৷ স্টেথোস্কোপ ও অ্যাপ্রল পরাটা আবশ্যিক ৷ জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন পড়ুয়া, চিকিৎসক এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মী নির্দেশিত ড্রেস কোড মেনে চলেননি ৷ তা দেখেই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ জারি করেছে ৷

এর পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজে রোগী ভরতির বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে ৷ সহকারী নেই, এই অছিলায় কোনও রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না ৷ প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে ৷ ডিএমই ডাঃ বিনোদ কুমার সুপারিনটেনডেন্ট এবং কলেজ হাসপাতালগুলির অধ্যক্ষদের নির্দেশ দিয়েছেন, মুখ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উপস্থিতি পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে কলেজে ৷