কলকাতা, 23 জুন : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে দিল্লিতে যখন তোড়জোড় চলছে, তখনই গদি ক্রমশ আলগা হচ্ছে মহা বিকাশ আঘাড়ির ৷ সৌজন্যে, জোটের প্রধান শরিক শিবসেনা ও সেই দলেরই অন্যতম নেতা একনাথ শিন্ডে । মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেও এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু ঘোষণা করেননি উদ্ধব ৷ তবে এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'বর্ষা' থেকে একে-একে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিনিসপত্র (Luggage being moved out from Versha Bungalow of CM Uddhav Thackeray in Mumbai) ৷ আন্তর্জালে সেই ছবি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন আরও বেড়েছে ।

প্রশ্ন উঠছে, মহারাষ্ট্রের এহেন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে পদ্ম কতটা প্রস্ফুটিত হবে ? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আরব সাগরের তীরে তখত পরিবর্তন হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে গেরুয়া শিবিরই । রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেই সেই লাভ ঘরে তুলবেন মোদি, শাহরা (Sena BJP calculation for Presidential polls)।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইটিভি ভারতকে বলেন, “মহারাষ্ট্রের সঙ্কট এমন জায়গায় পৌঁছেছে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হতে পারে । যদিও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক বা না হোক - রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উপর তা প্রভাব ফেলবে ।" মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হিসেব একজন বিধায়কের প্রতিটি ভোট 1971 সালে রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণনা করা হয় । অঙ্কের ভিত্তিতে 288 জন (একজন বিধায়কের মৃত্যুর পর প্রযুক্তিগতভাবে 287) বিধায়কের প্রত্যেকের ভোটের মূল্য 175 (President polls latest update) ।

আরও পড়ুন: বিদ্রোহ কি সফল হবে ? ম্যাজিক ফিগার পার করতে পারবেন শিন্ডে ?

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, শিন্ডের সঙ্গে থাকা বিধায়কের সংখ্যাটা 10 । শেষ পর্যন্ত অসম পৌঁছে সেই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 40-এ । উত্তরোত্তর সেই সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে । যদিও এখনও সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা না বললেও প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরের থেকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছে শিন্ডের মুখে । মহারাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ নেতা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি পদ্ম-শিবিবের সঙ্গে সমঝোতার পথই প্রশস্ত করছেন ।

আরও পড়ুন: গুজরাত থেকে অসম, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ঘুরে শিবসেনা না-ছাড়ার কথাই শিন্ডের মুখে

সেক্ষেত্রে যদি 40 জন বিধায়কও মহা বিকাশ আঘাড়ি জোট থেকে বেরিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন, প্রভূত ক্ষতির মুখে পড়বে বিরোধী জোট । ইতিমধ্যেই বিজেডি, জেডিইউ বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা নির্বাচনে এনডিএ-র সঙ্গেই রয়েছে । উল্লেখ্য, 288 আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বর্তমানে 287 জন বিধায়ক আছেন ৷ সেই হিসেবে ম্যাজিক ফিগার দাঁড়ায় 144 ৷ ক্ষমতাসীন শিবসেনা-এনসিপি ও কংগ্রেস জোটের বর্তমান মোট বিধায়ক সংখ্যা 169 ৷ শিবসেনা'র 55, এনসিপি'র 53 ও কংগ্রেস-এর 44 জন বিধায়ক আছেন ৷ অন্যদিকে বিজেপির একার হাতেই রয়েছে 106 জন বিধায়ক । পদ্মশিবিরের কাছে সমর্থন রয়েছে আরও 7 জন বিধায়কের । সেক্ষেত্রে 40 জন বিধায়কের সমর্থন পেলে 153 জন বিধায়ককে নিয়ে খুব সহজেই সরকার গড়বে বিজেপি ।