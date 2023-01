তিরুঅনন্তপুরম, 2 জানুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha Elections 2024) বিজেপিকে রুখতে কি বিরোধী দলগুলি একজোট হবে? জাতীয় রাজনীতির কোটি টাকার প্রশ্ন এখন এটাই। পরের বছর লোকসভা নির্বাচন । তার আগে এ বছর দেশের 9টি রাজ্যে বিধানসভা ভোট (Few key states will go for assembly polls this year)। তাছাড়া অন্য ভোটও আছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে । এর মধ্যে কয়েকটি রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে লড়াই আঞ্চলিক দলগুলির। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গেরুয়া শিবিরের সরাসরি মোকাবিলা কংগ্রেসের সঙ্গে ।

রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে এ হেন সমীকরণে বিরোধী দলগুলি একজোট হওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব রেখেই এগিয়ে যেতে চাইবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) সেই বার্তাই দিয়েছিলেন। ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) 'ইতিবাচক' সাড়া পাওয়া কংগ্রেসও এই রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে দলীয় স্তরে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে । এমনই আবহে আরএসএসের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে (Secular Forces) ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন (Kerala CM Pinarayi Vijayan) । এর আগে একাধিক আঞ্চলিক দলের নেতা-নেত্রীরা বিরোধীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির কথা বলেছেন। এমনই আবহে রাজনৈতিক মহলের তরজা আরও বাড়িয়ে দিলেন এই প্রবীণ বাম নেতা ।

একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"কোনও একটি শক্তি আরএসএসের (Rashtriya Swayamsevak Sangh) বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না । সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির একজোট হওয়া উচিত।" পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ সংঘ পরিবার-সহ আরও কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী শক্তি বিভাজনের খেলায় মেতেছে। তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতেই হবে । মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তব্যের কোনও অংশে বিজেপির নাম উল্লেখ করেননি। তাঁর কথার অভিমুখ ছিল আরএসএস-ই । কিন্তু রাজনৈতিক মহল মন করছে, লোকসভা নির্বাচন এবং তার আগে একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে দেশে যখন ধীরে ধীরে হলেও রাজনৈতিক তৎপরতা তৈরি হচ্ছে ঠিক সে সময় বিজয়নের বক্তব্য সমস্ত দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ । পাশাপাশি ভোট-রাজনীতির নয়া সমীকরণের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন তিনি ।