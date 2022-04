নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল : দেশজুড়ে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ধর্মীয় বিভাজন, হিংসার ঘটনায় নিশ্চুপ প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রতিবাদে শনিবার নরেন্দ্র মোদিকে লেখা 13টি বিরোধী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের খোলা চিঠির পালটা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা (Oppositions wrote a letter to PM Modi over recent incidents of hate speech and communal violence in the country) ৷ মোদিকে দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনিয়া গান্ধীদের খোলা চিঠিকে 'সংকীর্ণ রাজনীতি' আখ্যা দিয়ে নাড্ডা জানালেন, জাতি চেতনার উপর আঘাত শানাতে ফের একজোট হয়েছে ওঁরা (JP Nadda slams petty politics by Opposition) ৷ দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি এই চিঠি বর্বর আক্রমণ ৷

নাড্ডা বিরোধীদের তোপ দেগে দেশে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া সনাতনী হিন্দুদের উপর আক্রমণের তালিকা তুলে ধরেন ৷ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে জানান, রাজস্থানে কারাউলিতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু নববর্ষের মিছিলে আক্রমণের ঘটনায় ওঁরা কী বলবেন ৷ কংগ্রেস শাসনকালে 1969 গুজরাত. 1980 মোরাদাবাদ, 1987 মীরট হিংসা-সহ উপত্যকায় ঘটে যাওয়া নানা হিংসার ঘটনাও এক্ষেত্রে বিরোধীদের স্মরণ করিয়ে দেন নাড্ডা ৷

দেশবাসীর উদ্দেশে এক খোলা চিঠিতে নাড্ডা লেখেন, "ওঁরা চেষ্টা করেছে, সবরকম পরীক্ষা করেছে তবু পারেনি ৷ বলা ভাল ভোটব্যাঙ্ক, বিভাজনের মত বিরোধীদের বস্তা পচা রাজনীতি আর কাজ করছে না ৷ কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা প্রয়াস ডানা মেলেছে এবং ভারতীয়রা সমৃদ্ধ হয়েছে ৷"

আরও পড়ুন : আগামী সপ্তাহে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সম্ভাবনা

দেশের যুব সম্প্রদায়ের সামনে প্রগতির বার্তা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া বিরোধী দলগুলিকে বার্তাও দিয়েছেন নাড্ডা ৷ তিনি বলেন, "আপনাদের রাজনীতির দিশা পরিবর্তন করুন ৷ উন্নয়নের রাজনীতিকে আলিঙ্গন করতে শিখুন ৷"