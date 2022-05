আমেদাবাদ, 28 মে : নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালে গুজরাত টাইটান্সের মুখোমুখি হতে রাজস্থান রয়্যালসকে করতে হত 158 রান ৷ 11 বল বাকি থাকতেই সেই রান তুলে দিল প্রথম সংস্করণের বিজয়ীরা ৷ সৌজন্যে জস বাটলার ৷ চলতি আইপিএলে চতুর্থ সেঞ্চুরি এল ইংরেজ ব্যাটারের থেকে (Jos Buttler becomes second batter to notch 4 IPL centuries in one season) ।

কোহলি, ডু'প্লেসি, ম্যাক্সওয়েল-সহ দলের ব্যাটিং-অর্ডারের ব্যর্থতার দিনে পাতিদারের ব্যাটে ভর করে কোনওক্রমে দেড়শো টপকেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ৷ তা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন বাটলার-জয়সওয়াল জুটি ৷ ব্যক্তিগত 21 রানে যশস্বী ডাগ-আউটে ফিরলেও আরসিবি বোলারদের তুলোধনা করলেন জস ৷ শেষপর্যন্ত 106 রানে অপরাজিত থেকে ক্রিজ ছাড়লেন ইংরেজ ব্যাটার (Rajasthan Royals confirm IPL 2022 Final against Gujarat Titans) ৷

রান তাড়া করতে নেমে এদিন বড় রান করতে ব্যর্থ সঞ্জু স্যামসন, দেবদূত পাডিক্কলরা ৷ 23 রানে ক্রিজ ছাড়েন স্যামসন, 9 রান করে ফেরেন পাড্ডিকল ৷ যদিও বাটলার-ঝড়ে তার ফায়দা তুলতে পারেননি মহম্মদ সিরাজ, হর্ষল পটেলরা ৷ একমাত্র উজ্জ্বল জস হ্যাজেলউড ৷ যদিও মাত্র 23 রান খরচ করে তিনি 2 উইকেট ঝুলিতে পুরলেও তা মরুশহরের দলটির জয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ৷

আরও পড়ুন : কার্তিক থাকলে ঋদ্ধি কেন নয় ? বেঙ্গসরকর যুক্তি দিলেও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলছেন রাজা ভেঙ্কট

2016 আইপিএলে স্বপ্নের মরশুম কাটিয়েছিলেন বিরাট কোহলি । 16 ইনিংসে বিরাটের মোট রান ছিল 973 । সেঞ্চুরির সংখ্যা ছিল 4টি । চলতি আইপিএলে 16 ইনিংসে 4টি সেঞ্চুরির মালিক হয়েছেন বাটলার । বিরাটের বিরুদ্ধেই ‘বিরাট’ নজির ছুঁয়েছেন তিনি ৷ ফাইনালেও শতরান এলে কোহলির সেঞ্চুরির রেকর্ডও ভেঙে ফেলবেন বাটলার । যদিও বিরাটের 973 রানের রেকর্ডও ভাঙতে বাটলারের প্রয়োজন আরও 149 রান ৷ তা ভাঙা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ৷