মুম্বই, 29 অগস্ট: খুব শীঘ্রই দেশে শুরু হতে চলেছে রিলায়েন্স জিও'র 5জি পরিষেবা (Jio to launch 5G by Diwali) ৷ দীপাবলির আগেই এই পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই-সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ৷ আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যে দেশজুড়ে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ সোমবার রিলায়েন্সের 45তম বার্ষিক সাধারণসভায় এই ঘোষণা করেছেন সংস্থার কর্ণধার মুকেশ অম্বানি (Jio to launch 5G by Diwali says Mukesh Ambani) ৷

মুকেশ অম্বানি এদিন জানিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য 2023 সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি শহর, জেলা সদর, তালুকে 5জি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া (Jio is planning to cover entire country by 5G by 2023 ) ৷ ডিজিটাল ডেটা ব্যবহারে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের আগে নিয়ে যাওয়া তাদের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মুকেশ ৷ জিও'র 5জি পরিষেবাকে বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম ইন্টারনেট নির্ভর মোবাইল পরিষেবা বলে দাবি করেছেন রিলায়েন্স কর্ণধার (Reliance Chairman Mukesh Ambani) ৷ তাঁর কথায়, "জিও 5জি পরিষেবা দেশের প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি প্রান্তকে উচ্চ গতির ইন্টারনেট পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করবে ৷"

রিলায়েন্স সূত্রে খবর, ভারতে 5জি পরিষেবার আধুনিক রূপ 'স্ট্যান্ডঅ্যালোন 5জি' পরিষেবা শুরু করবে জিও (Reliance Jio) ৷ এরজন্য পরিকাঠামো নির্মাণে খরচ হচ্ছে প্রায় 2 লাখ কোটি টাকা ৷ উল্লেখ্য, সম্প্রতি 5জি স্পেকট্রাম নিলাম করেছে কেন্দ্র ৷ জিও'র পাশাপাশি সেই নিলামে অংশ নেয় এয়ারটেল, আইডিয়া-ভোডাফোন ও আদানি গোষ্ঠী ৷ এই নিলামে 5জি স্পেকট্রামের 48 শতাংশ কিনে নিয়েছে জিও ৷ এয়ারটেল 39 শতাংশ এবং ভোডাফোন 12 শতাংশ পেয়েছে ৷ 5জি স্পেকট্রাম নিলাম করে 1.5 লক্ষ কোটি আয় হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৷

