নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'অসুর' বললেন প্রাক্তন আমলা ৷ এর আগে মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি ছিল, 1980 সালে ক্ষমতায় ফিরে তৎকালীন ডিফেন্স প্রোডাকশনের সচিব ডঃ কে সুব্রমনিয়ামকে সরিয়ে দেন ইন্দিরা ৷ প্রসঙ্গত, ডঃ সুব্রমনিয়াম এস জয়শঙ্করের বাবা ৷ তাঁর এই মন্তব্যকে বিঁধে পালটা জবাব দিলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার ৷

তিনি টুইটে লেখেন, "এস জয়শঙ্করের বাবা কে সুব্রমনিয়াম বলেছিলেন, গুজরাতে (2002 সালের দাঙ্গায়) ধর্মকে হত্যা করা হয়েছে ৷ যারা গুজরাতের নিরপরাধ নাগরিকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা অধার্মিক ৷ রাম থাকলে তাঁর তির দিয়ে গুজরাতের অসুর শাসকদের বধ করতেন ৷'" এর পর তিনি জয়শঙ্করের বাবার বলা 'অসুর' শব্দটি উল্লেখ করে লেখেন, "তাঁর ছেলের প্রতি ধিক্কার- যিনি নিজেই অসুরের সেবা করছেন ৷"

এর আগে একটি সংবাদসংস্থায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানান, 1980 সালে তাঁর বাবা ডঃ কে সুব্রমনিয়ামকে ডিফেন্স প্রোডাকশনের সচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি ৷ এরপর রাজীব গান্ধির জমানায় ডঃ কে সুব্রমনিয়ামকে সাসপেন্ড করে তাঁর বদলে একজন অধস্তন আমলাকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি করা হয় ৷ সাক্ষাক্ষকারে তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, ভারতের উন্নয়নের জন্য সঠিক সময়ের সঠিক দল বিজেপি ৷ প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও জহর সরকার এ প্রসঙ্গে জয়শঙ্করকে কটাক্ষ করে বলেন, "তিনি 'অ্যামনেশিয়া'য় ভুগছেন ৷ বিজেপিকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন (cuddling up to the BJP) ৷"

একটি মাইক্রোব্লগ সাইটে জহর সরকার লেখেন, "অদ্ভুত- জয়শঙ্কর গান্ধিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ৷ অথচ তাঁদের অধীনেই তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং সেরা পদগুলিতে কাজ করেছেন ৷ এখন বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তাঁর অভাবিত উন্নতি হয়েছে ৷ সেই জন্যে কি তিনি সব ভুলে গিয়েছেন ('অ্যামনেশিয়া') নাকি তিনি বিজেপির সঙ্গে গলাগলি করছেন ৷" প্রসঙ্গত, 1977 সালে আইএফএস জয়শঙ্করের কর্মজীবন শুরু হয় ৷ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ জমানায় তিনি চিন ও আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হন ৷ ভারত-আমেরিকা পরমাণু চুক্তিতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করে সংশ্লিষ্ট মহল ৷ 2015-18 সাল পর্যন্ত এস জয়শঙ্কর বিদেশ সচিব পদে ছিলেন ৷ পরে তাঁকে বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর বাবা ডঃ কে সুব্রমনিয়াম 2011 সালে প্রয়াত হন ৷ তাঁকে ভারতের অন্যতম সেরা নিরাপত্তা কৌশলী হিসেবে গণ্য করা হয় ৷