নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 71 হাজার 365 জন ৷ যা আগের দিনের তুলনায় 5.5 শতাংশ বেশি ৷ আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল 67 হাজার 597 জন (India reprots 71365 fresh COVID Cases in last 24 Hours) ৷ দেশে মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়াল 4 কোটি 24 লক্ষ 10 হাজার 976 ৷

দৈনিক করোনা সংক্রমণের হার (Daily positivity rate) 5.02% থেকে কমে আজ 4.54% ৷ প্রতিদিন যত সংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা হয়, তাদের মধ্যে যত জন করোনা সংক্রামিত হন, সেই হারকে করোনা সংক্রমণের হার বা পজিটিভিটি রেট ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া হিসেবে গত 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রামিত হয়ে মারা গিয়েছেন 1 হাজার 217 জন ৷ তাই সামান্য কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা ৷ এর আগের দিন 1 হাজার 188 জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছিল ৷ দেশে এ নিয়ে মোট 5 লক্ষ 5 হাজার 279 জন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হল ৷

সুস্থতার হার 96.19% থেকে বেড়ে 96.70% (Recovery Rate) হয়েছে ৷ গত 24 ঘণ্টায় 1 লক্ষ 72 হাজার 211 জন সুস্থ হয়েছেন ৷ এর আগের দিন 1 লক্ষ 80 হাজার 456 জন সুস্থ হয়েছিলেন ৷ মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 10 লক্ষ 12 হাজার 869 ৷

অ্যাকটিভ কেস (India's Active caseload) বা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা 8 লক্ষ 92 হাজার 828, যা মোট সংক্রমণের 2.11% ৷

সকালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে মোট 170 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷

মঙ্গলবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization, WHO) জানিয়েছে, নভেম্বরের শেষে ওমিক্রনকে দুশ্চিন্তাজনক ভ্য়ারিয়্যান্ট তকমা দেওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত এই ভ্যারিয়্যান্টের সংক্রমণে বিশ্বে 5 লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন (Global Omicron Death) ৷