নয়াদিল্লি, 17 জুন : সংক্রমণের নতুন কোনও ঢেউ, নাকি যাওয়ার আগে শেষ কামড় ? দেশে করোনার সাম্প্রতিক বাড়বড়ন্ত নিয়ে এই দু'টি প্রশ্নেই আপতত দ্বিধাবিভক্ত মহামারি বিশেষজ্ঞরা । শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে সংক্রমণ প্রায় 13 হাজারের কাছাকাছি । 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 12 হাজার 847 জন (India reports 12847 new COVID cases in the last 24 hours) ৷ আগের দিনের তুলনায় 634 জন বেশি ৷ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্টে সংখ্যাটা ছিল 12 হাজার 231 ৷

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী 111 দিন পর 12 হাজারে পৌঁছেছিল সংক্রমণ ৷ শুক্রবার সকালের বুলেটিন জানাচ্ছে, দৈনিক করোনা সংক্রমণের হার সামান্য বেড়ে (daily positivity rate) 2.47 শতাংশ ৷ বৃহস্পতিবারের তুলনায় শুক্রবার দেশে 3 জন বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে সংক্রমণে । এ পর্যন্ত দেশে মোট 4 কোটি 32 লক্ষ 70 হাজার 577 জন কোভিড আক্রান্ত হলেন ৷ সক্রিয় রোগীর সংখ্যা 63 হাজার 63 (India reports 12,213 new cases in the last 24 hours), যা মোট সংক্রমণের 0.15 শতাংশ ৷