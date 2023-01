নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি: বছর শেষ ও নতুন বছর শুরুর সন্ধিক্ষণে এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকল দিল্লি ৷ গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল স্কুটিতে সওয়ার এক তরুণীর ৷ শুধু তাই নয় দুর্ঘটনার পর এই তরুণীর পোশাক আটকে যায় গাড়ির চাকায় ৷ সেই অবস্থাতেই তাঁকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে কয়েক কিলোমিটার নিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটি ৷ শেষমেশ মৃত্যু হয় ওই তরুণীর (Delhi shocker incident) ৷

এই ঘটনায় 5 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এই 5 জনই ওই ঘাতক গাড়িতে ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ ধৃতদের নাম দীপক খান্না, অমিত খান্না, কৃষ্ণ, মিঠ্ঠু ও মনোজ মিত্তল ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এই 5 ধৃত ঘটনার সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ (Delhi girl died in road accident)৷

দিল্লির এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই দুর্ঘটনার ফলে তরুণীর পোশাকও ছিঁড়ে যায় ৷ পুলিশ রাত 3টে 24 মিনিট নাগাদ ঘটনা জানতে পারে ৷ কোনও এক ব্যক্তি পুলিশকে জানায়, এক মহিলার দেহ একটি ব্যালেনো গাড়ির চাকায় আটকে রয়েছে ও গাড়িটি সেই অবস্থাতেই ছুটে চলেছে ৷ এই ফোন পাওয়ার পর এলাকায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকে সতর্ক করা হয় ও কয়েকটি রাস্তায় পুলিশ পিকেট বসানো হয় ৷ এরপরেই ভোর 4টে 11 মিনিট নাগাদ ওই তরুণীর দেহ মেলে কাঞ্ঝাওয়ালা এলাকায় (Delhi Accident on new year night) ৷ জানা গিয়েছে, ওই ভাবে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাওয়ায় ওই তরুণীর পোশাকও ছিঁড়ে যায় (girl hit by car and dragged for several kilometres left dead in Delhi) ৷ এই ঘটনায় রাতের দিল্লির নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠছে ৷

এই ঘটনা প্রসঙ্গে দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ দিল্লি পুলিশকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে মহিলা কমিশনের তরফে ৷ তিনি বলেন, "তরুণীর নগ্ন দেহ উদ্ধার হয় কাঞ্ঝাওয়ালা এলাকা থেকে ৷ বলা হচ্ছে যে গাড়িটি ওই তরুণীর স্কুটিতে ধাক্কা মারে তার চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল ৷ আসলে কী ঘটেছিল তা সামনে আসা উচিত ৷ দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে ৷"