নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এলেন ভারতীয় শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি (Gautam Adani becomes fourth richest person of the world) ৷ বেসরকারি সংবাদসংস্থা ব্লুমার্গের প্রকাশিত তালিকায় এই ফল উঠে এসেছে ৷ 60 বছর বয়সি আদানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ 115.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ এক্ষেত্রে মাইক্রোসফট কর্ণধার বিল গেটসকেও পিছনে ফেলে এই স্থান দখল করলেন গৌতম আদানি ৷ বিল গেটসের সম্পত্তির পরিমাণ 104.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷

এই তালিকা অনুযায়ী, বর্তমানে এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি হলেন গৌতম আদানি ৷ এই তালিকায় দশম স্থানে রয়েছেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর প্রধান মুকেশ আম্বানি ৷ তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ 90 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছেন টেসলা ও স্পেস এক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক ৷ তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 235.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ তালিকায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন লুইস ভিট্টনের মালিক বার্নার্ড আর্নল্ট ও আমাজন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস ৷

আরও পড়ুন: টুইটার কর্তাকে 'সতর্ক' করে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন ইলন মাস্ক ! দাবি সূত্রের

উল্লেখ্য, গত 10 বছরে প্রায় উল্কার গতিতে বেড়েছে গৌতম আদানির সম্পত্তি ও ব্যবসার পরিমাণ ৷ বর্তমানে ভোগ্য ও খাদ্যপণ্য ব্যবসা ছাড়াও বন্দর, বিদ্যুৎ, পরিবেশবান্ধব শক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ রয়েছে আদানি গোষ্ঠীর ৷ বর্তমানে দেশের বৃহত্তম বিমানবন্দর পরিষেবা প্রদানকারীর তালিকাতেও নাম আছে আদানির ৷