প্রয়াগরাজ, 8 জানুয়ারি: প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী (Keshari Nath Tripathi) ৷ প্রবীণ বিজেপি নেতা দীর্ঘদিন ধরেই নানাবিধ রোগভোগে ভুগছিলেন ৷ তাঁর ছেলে নীরজ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, 8 জানুয়ারি, রবিবার, সকাল 5টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ নেতা কেশরীনাথ ত্রিপাঠী (Keshari Nath Tripathi Passes Away) ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 88 বছর ৷ গত বছরের শেষে উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) প্রয়াগরাজের আকুরা ক্রিটিক্যাল কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি (Senior BJP leader and former speaker of UP Legislative Assembly Keshari Nath Tripathi passes away, confirms his son Neeraj Tripathi) ।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi tweet over Keshari Nath Tripathi), "তাঁর কাজ এবং উচ্চভাবনার জন্য শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠীজিকে সবার শ্রদ্ধা করত ৷ তিনি সাংবিধানিক বিষয়গুলিতে তাঁর খুব ভাল জ্ঞান ছিল ৷ উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সংগঠিত করার পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ৷ তিনি রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন ৷ তাঁর মৃত্যু বেদনাদায়ক ৷ তাঁর পরিবার এবং আত্মীয়দের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ ওম শান্তি ৷"

আরও পড়ুন: প্রয়াত হীরাবেন মোদি, ছবিতে ফিরে দেখা মা-ছেলের সম্পর্কের সাতকাহন

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইট করেন, "প্রবীণ রাজনেতা, বিজেপি পরিবারের প্রবীণ সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল আদরণীয় শ্রীকেশরী নাথ ত্রিপাঠীজির মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ প্রভু শ্রীরাম তাঁর পুণ্যাত্মাকে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিন ৷ শোকাহত পরিবারকে এই দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিন ৷"

আরও পড়ুন: রাজভবনকে রাজনৈতিক আখড়া বানিয়ে দিয়ে গেছেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী : কল্যাণ

1934 সালের 10 নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ৷ এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন তিনি ৷ যোগী-রাজ্যে জনতা পার্টির শাসনকালে 1977-79 সময়কালে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন ৷ উত্তরপ্রদেশে 6 বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ৷ এমনকী রাজ্য বিজেপির সভাপতির পদও সামলেছেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন 2014-2019 সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদে আসীন থেকেছেন ৷ এছাড়া খুব কম সময়ের জন্য বিহার, মেঘালয় ও মিজোরামেরও রাজ্যপাল হয়েছেন কেশরীনাথ ৷ উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় 3 বার অধ্যক্ষের পদে ছিলেন রাজ্যের প্রবীণ বিজেপি নেতা ৷