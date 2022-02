নয়াদিল্লি, 5 ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত চন্দুপাতলা জঙ্গা রেড্ডি (Chandupatla Janga Reddy passed away) ৷ 1984 সালে বিজেপির যে দু’জন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 87 ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ আরও অনেকে (Prime Minister Narendra Modi expressed condolences on the demise of C Janga Reddy) ৷

1935 সালের 18 নভেম্বর অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গল জেলায় তাঁর জন্ম ৷ 1953 সালে তিনি বিয়ে করেন সি সুদেষ্ণাকে ৷ তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছেন ৷ তাঁরা থাকতেন হানমাকোন্ডা এলাকায় ৷

1984 সালে তিনি হনুমাকোন্ডা কেন্দ্র থেকে ভোটে জিতে সাংসদ হন (First BJP MP in Lok Sabha) ৷ জঙ্গা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাওকে 54 হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন ৷ স্কুল শিক্ষক থেকে রাজনীতিতে আসা এই নেতা এমন এক সময় সাংসদ হয়েছিলেন, যখন বাজপেয়ী-আডবাণীর মতো বিজেপির হেভিওয়েটরা হেরে গিয়েছিলেন ৷

এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন অন্ধ্রপ্রদেশের বিধায়ক ছিলেন ৷ 1967-72 তিনি পারকল থেকে জনসংঘের বিধায়ক ছিলেন ৷ সম্পেটা থেকে তিনি 1978-83 জনতা পার্টির বিধায়ক ছিলেন ৷ ওই একই কেন্দ্র থেকে তিনি 1983 সালে বিজেপি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন ৷ 1984 সালে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন ৷

তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লিখেছেন, ‘‘সি জঙ্গা রেড্ডি দাদা জনসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ৷ জনসংঘ ও বিজেপিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অংশীদার ছিলেন তিনি ৷ তিনি বহু মানুষের হৃদয় ও মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন ৷ তিনি অনেক কার্যকর্তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত ৷’’ টুইটারে প্রধানমন্ত্রী আরও লিখেছেন যে, কঠিন সময়ে বিজেপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন জঙ্গা রেড্ডি ৷ প্রধানমন্ত্রীর জঙ্গা রেড্ডির প্রয়াণের খবর পেয়ে তাঁর ছেলের সঙ্গেও কথা বলেন ৷

শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ৷ তিনি জানান, জরুরি অবস্থার সময় ও বিজেপিকে শক্তিশালী করতে জঙ্গা রেড্ডির ভূমিকা অনস্বীকার্য ৷ পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন রেড্ডি ৷ তেলেঙ্গানাতেও বিজেপিতে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ৷