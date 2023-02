হায়দরাবাদ, 27 ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহনপর্ব ৷ ত্রিপুরায় 16 ফেব্রুয়ারি ভোট নেওয়া হয় ৷ নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে ভোট হয়েছে সোমবার ৷ 2 মার্চ ফলপ্রকাশ হবে উত্তর-পূর্বের এই তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ৷ তার আগে বেশিরভাগ বুথ ফেরৎ সমীক্ষা বা এক্সিট পোল (Exit Polls) এ ইঙ্গিত মিলেছে ত্রিপুরায় ফের জিততে চলেছে বিজেপি ৷ নাগাল্যান্ডেও সরকার গড়তে পারে বিজেপি-এনডিপিপি জোট (BJP may come to Power in Tripura And Nagaland) ৷

তবে এক্সিট পোলের সমীক্ষা অনুযায়ী, ত্রিশঙ্কু হতে পারে মেঘালয় বিধানসভার ফল ৷ সেখানে কনরাড সাংমা নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) সবচেয়ে বেশি আসন পেতে পারে ৷ তবে এখানে ভালো ফল করতে পারে তৃণমূল ৷ পেতে পারে বিজেপি'র থেকেও বেশি আসন ৷ সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত আসনের নিরিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল এখানে দ্বিতীয় স্থানে থাকতে পারে (TMC in Meghalaya) ৷

ইন্ডিয়া টুডে ও আ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার এক্সিট পোল বলছে ত্রিপুরায় বিজেপি পেতে পারে 36-45টি আসন, নাগাল্যান্ডে বিজেপি ও এনডিপিপি জোট পেতে পারে 38-48টি আসন ৷ অন্যদিকে, জি নিউজ ও ম্যাট্রিজের বুথ ফেরৎ সমীক্ষা বলছে ত্রিপুরায় বিজেপি পেতে পারে 29-36টি আসন, নাগাল্যান্ডে বিজেপি জোট জিততে পারে 35-43টি আসনে ৷ টাইমস নাউ এর মতে বিজেপি ত্রিপুরাতে পেতে পারে 24টি আসন ৷ নাগাল্যান্ডে বিজেপি-এনডিপিপি জোট জিততে পারে 44টি আসনে ৷

মেঘালয়ের ক্ষেত্রে জি নিউজ ও ম্যাট্রিজের বুথ ফেরৎ সমীক্ষা বলছে এনপিপি পেতে পারে 21-26টি আসন ৷ টাইমস নাউ-এর মতে এখানে এনপিপি 22টি আসন জিততে পারে ৷ ইন্ডিয়া টুডে ও আ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার মতে এখানে এনপিপি 18-24টি আসন পেতে পারে ৷ সব সমীক্ষাতেই এখানে ত্রিশঙ্কু ফলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ৷

আরও পড়ুন: দিল্লির আবগারি মামলায় সিসোদিয়াকে সিবিআই হেফাজতে পাঠাল আদালত

তবে এক্সিট পোল অনুযায়ী, প্রথমবার এই রাজ্যে লড়ে ভালো ফল করতে পারে তৃণমূল ৷ তাদের ঝুলিতে যেতে পারে 8-13টি আসন ৷ বিজেপি পেতে পারে 6 থেকে 11টি আসন ৷ এদিন মেঘালয়ে 78 শতাংশ ও নাগাল্যান্ডে 84 শতাংশ ভোট পড়েছে বলে খবর ৷ উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বের এই তিন রাজ্যেই বিধানসভা আসনের সংখ্যা 60 ৷