জালোর (রাজস্থান), 14 মার্চ: এ ও সম্ভব ! যুবকের পেটের মধ্যে একটা-দুটো নয়, 56টা ব্লেডের (Blade) টুকরো ৷ আর সেই টুকরোতেই ক্ষত-বিক্ষত পেটের ভিতরে অন্ত্র এবং কিডনি (removed 56 pieces of blades from the stomach) ৷ কী করে একটা মানুষ এতগুলো ব্লেডের টুকরো খেয়ে ফেলল, তা দেখে অবাক মেডিপ্লাস হাসপাতালের চিকিৎসক নারসি রাম দেভাসিও ৷

রাজস্থানের (Rajasthan News) জালোরের অন্তর্গত সানচৌরের এই ঘটনায় হতবাক অনেকেই ৷ জানা গিয়েছে, দাতার বাসিন্দা যশপাল সিং৷ পেশায় প্রাইভেট ডেভলপার ৷ বালাজিতে আরও চারজন রুমমেটের সঙ্গেই তিনি থাকতেন ৷ রবিবার অফিসে থাকাকালীন তিনি অসুস্থ বোধ করায় ডেকে পাঠান বন্ধুকে ৷ বন্ধু তড়িঘড়ি যশপালের কাছের মনমোহন হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে পাঠানো হয় মেডিপ্লাস হাসপাতালে (Mediplus Hospital) ৷

সেখানেই চিকিৎসক দেভাসি দেখেন, মাঝবয়সি যুবকের অক্সিজেন রেট 80 ৷ সে বারবার রক্ত বমি (vomiting blood) করছে এবং তাঁর মাথা-পেট-ঘাড় অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে গিয়েছে ৷ তৎক্ষণাৎ তাঁকে পাঠানো হয় এক্স-রে রুমে ৷ রিপোর্ট দেখেই চক্ষু চড়কগাছ চিকিৎসকদের ৷ ব্লেডের প্রায় 56টা টুকরো দেখা যায় ওই যুবকের পেটে ৷ তড়িঘড়ি চিকিৎসক দেভাসি যুবকের মুখ থেকে সেই সব ব্লেডের টুকরো বের করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন ৷ ফলে নিয়ে যাওয়া হয় অস্ত্রোপচারের জন্য ৷ বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের দীর্ঘ চেষ্টায় অবশেষে সফল হয় অস্ত্রোপচার (Doctors remove 56 blades from youth's stomach in Rajasthan) ৷

আরও পড়ুন:চোখে গেঁথে ছ'ইঞ্চি ছুরি, ডাক্তারদের অসাধ্যসাধনে প্রাণ ফিরে পেলেন ব্যক্তি

অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসক দেভাসি জানিয়েছেন, এতগুলো ব্লেডের টুকরো দেখে মনে হয়েছে যুবক তিন প্যাকেট ব্লেড খেয়ে ফেলেছেন ৷ ব্লেডের কাগজের কভার পেটের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় ৷ আর ব্লেড গুলো ছড়িয়ে পড়ে ৷ যার ফলে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে যুবকের অন্ত্র ও কিডনি ৷ অস্ত্রোপচারে সবকটি ব্লেডের টুকরোই বের করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক দেভাসি ৷ বর্তমানে চিকিৎসাধীন ওই যুবক অনেকটাই সুস্থ আছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে কী কারণে এতগুলো ব্লেড তিনি খেয়ে ফেলেছিলেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা ৷ চিকিৎসকদের অনুমান, হয় যুবক মানসিকভাবে অসুস্থ অথবা হতাশার শিকার বা নয়তো আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন ৷